Truskawkowy Księżyc na niebie to doskonała okazja do tego, aby w naszym życiu w końcu pojawiło się szczęście. Okazuje się, że nazwa tego zjawiska nie jest przypadkowa. Wszystko dzieje się za sprawą czerwonego koloru tarczy satelity, który odbija się przy wschodzie luny. Okazuje się, że ten truskawkowy księżyc może przyciągnąć do nas ogrom szczęścia.

Reklama

Truskawkowy Księżyc sprawi, że złe moce odejdą w zapomnienie

Truskawkowy Księżyc na niebie zobaczmy już 22 czerwca 2024 roku. Właśnie wtedy możemy liczyć na poprawienie dobrobytu, przyciąganiu obfitości, bogactwa oraz miłości do naszego życia. Okazuje się, że jeśli jesteśmy w trakcie szukania miłości, warto byśmy zasadzili różową lub czerwoną azalię przed 22 czerwca. Ten kwiat pomaga znaleźć bratnią duszę.

Reklama

W czasie zbliżającej się pełni Księżyca znacznie łatwiej jest realizować postawione przed sobą cele czy marzenia. Warto przed 22 czerwca stworzyć plan związany z przyszłością - ma on wtedy znacznie większe szanse na powodzenie.

Rytuał na spełnienie marzenia podczas Truskawkowego Księżyca

Okazuje się, że aby nasze marzenia miały szansę się spełnić, warto wykonać pewien rytuał. Podczas pełni należy przygotować wodę księżycową.

Zwykłą wodę w szklanym naczyniu należy wystawić na działanie promieni Truskawkowego Księżyca. Naczynie musi znajdować się na zewnątrz. Dla wzmocnienia działania do wody warto wrzucić gałązkę jałowca, która ma działanie oczyszczające. Można także użyć kryształów - np. kryształu górskiego. Jeśli chcemy znaleźć drugą połówkę najlepszy będzie kwarc różowy. Podczas wykonywania takiego rytuału nie możemy wątpić w jego moc. Warto byśmy uwierzyli w to, co robimy. Dzięki temu z pewnością wszystko ułoży się po naszej myśli.