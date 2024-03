Wielu jasnowidzów twierdzi, że godzina duchów przypada między 3:00 a 4:00. Wtedy mają dziać się niewytłumaczalne rzeczy. Istnieją jednak teorie, które mówią, że każdy kraj ma inną godzinę duchów. W Australii jest to ponoć północ, z kolei w Japonii dziwne rzeczy dzieją się chwilę po zachodzie słońca. Wszyscy zgadzają się jednak co do tego, że najmocniejsza godzina duchów w ciągu miesiąca przypada na dzień pełni Księżyca. Wtedy obserwuje się najgroźniejsze zjawiska paranormalne.

Godzina duchów - co się wtedy dzieje?

Wielu jasnowidzów twierdzi, że między 3:00 a 4:00 zaciera się granica między światem materialnym oraz niematerialnym. W tym czasie dzieją się niewyjaśnione rzeczy, a w domach pojawiają się duchy. W czasie tej jednej godziny wszyscy narażeni są na ataki duchowe. Demony mogą zrobić nam nawet krzywdę.

Godzina duchów to doskonały czas na wykonanie wróżb, stworzenie amuletów obronnych czy wypędzenie z przestrzeni negatywnej energii.

Jak ochronić się przed duchami? Podpowiadamy

Okazuje się, że istnieją przedmioty, które mogą uchronić przed złymi mocami. Sprawdźcie, co warto mieć przy sobie, aby żaden duch nie zrobił wam krzywdy.

Medalik ze św. Benedyktem - ten niewielki amulet chroni od chorób, demonów, ugryzień węży oraz dzikich zwierząt. Ma zapewniać bezpieczeństwo domowi, w samochodzie oraz w podróży.

Podkowa w domu - powieszona na drzwiach domu odgoni złe moce i zapewni szczęście.

Biała szałwia - spalana jest, aby wypędzić złe duchy. Gdy płonie przyprawia złe duchy o różne choroby.

Woda święcona - wcześniej pobłogosławioną wodą należy polać progi oraz ściany w pomieszczeniu, w którym pojawia się zła energia.

Sól - okazuje się, że wysypanie soli w kątach to popularny obrzęd, który może wypędzić złego ducha z domu. Według wielu wierzeń posypanie soli pochłania całą, negatywną energię.