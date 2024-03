Zdrada to bardzo traumatyczne przeżycie, na, tyle że może być przyczyną rozpadu związku. Przyjmuje różne formy - może to być "niewinny" flirt czy pocałunek. W społeczeństwie istnieje przeświadczenie, że to głównie mężczyźni zdradzają, prawda może okazać się zupełnie inna. Kobiety również potrafią być niewierne. Okazuje się, że wszystko zostało zapisane w gwiazdach i zależy od tego, jaki mamy znak zodiaku.

Jakie znaki zodiaku najczęściej zdradzają? Na te lepiej uważaj

Astrologia jasno wskazuje, że są znaki zodiaku, których charakterystyka sprzyja zdradzie. Oczywiście istnieją wyjątki, jednak zdarzają się one bardzo rzadko.

Koziorożec podczas zdrady lubi czuć adrenalinę

Koziorożce w ogóle nie są wierne. Wiążąc się z tym znakiem zodiaku, warto pamiętać o tym, że w każdej chwili może dopuścić się zdrady. Zazwyczaj gdy ktoś nowy pojawi się w ich życiu i wydaje się interesujący, nie mają one żadnych skrupułów, aby zostawić obecnego partnera.

Skorpion nie lubi stać w miejscu

Osoby spod znaku Skorpiona to samoluby. Większość z nich czuje ogromną presję tego, aby podobać się innym. Mimo że umieją tworzyć związki, to jednak lubią to robić na swoich zasadach. Doprowadza to więc do częstej zmiany partnerów, a nawet zakończenia poprzednich relacji bez ostrzeżenia. Warto więc zastanowić się, czy aby na pewno poznany przez nas Skorpion jest odpowiednim kandydatem na partnera.

Baran lubi eksperymentować

Baran uwielbia nowości oraz zmiany. Wiele osób spod tego znaku jest zazwyczaj niespokojna. Nie może usiedzieć w miejscu i często robi rzeczy, które nie są pochwalane przez innych. Barany zrywają z tradycyjnym podejściem do życia i chętnie wyrusza na "podbój" oraz po przygodę. Niestety często będąc jeszcze w związku.