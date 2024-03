Życie po śmierci to temat, który aktualny jest od dawien dawna. Wiele osób wierzących myśli na temat tego, co czeka nas, gdy odchodzimy z tego padołu. Co do jednej rzeczy nie ma żadnych wątpliwości, nikt nie wie nic na pewno.

Ksiądz odpowiedział, co dzieje się po śmierci

Jakiś czas temu ksiądz Piotr Jarosiewicz otrzymał od jednego ze swoich wiernych ważne pytanie. Duszpasterz odpowiedział przy pomocy aplikacji TikTok, w której zamieścił krótkie nagranie, na którym wytłumaczył, jak według niego wygląda śmierć oraz przejście na drugą stronę.

"Zmarł mi mój ojciec. Nagle. Miał 57 lat. Czy jeszcze go kiedyś zobaczę? Ciężko mi jest się z tym pogodzić" - można było przeczytać w zapytaniu wiernego.

Na odpowiedź księdza nie trzeba było zbyt długo czekać. Ksiądz Piotr Jarosiewicz odwołał się do wielu zapisów, które można znaleźć w Piśmie Świętym. Swoimi słowami dał nadzieję dla wszystkich obawiających się tego, co czeka ich po śmierci. Okazuje się, że nadzieja na spotkanie z bliskimi po śmierci nie jest jedynie marzeniem.

"Pierwsza rzecz co mówi Pismo Święte, że nasze życie się zmienia, ale uwaga się nie kończy. Czyli mamy duszę, która jest nieśmiertelna. Czyli mamy duszę, która jest nieśmiertelna, czyli jest. Co to znaczy? To znaczy, że w innym miejscu, kiedy Jezus mówi, idę do ojca, ale przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem" - mówił ksiądz w nagraniu na TikToku.

Według duchownego po śmierci wszyscy spotkamy swoich bliskich. Jest to bowiem boski plan.

"Tak więc, odpowiadając na pytanie, czy jeśli Pan Bóg ma przygotowane dla nas miejsce, mieszkanie, w którym będziemy wiedzieli o sobie, to czy się spotkamy? Tak" - wyjawił ksiądz Piotr Jarosiewicz w sieci.