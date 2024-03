Niektórzy nie traktują horoskopów poważnie i wyśmiewają ludzi, którzy w nie wierzą. Okazuje się, że to duży błąd. Warto skończyć z uprzedzeniami i zapoznać się ze swoim horoskopem zdrowotnym. Niektóre osoby będą cieszyć się siłą oraz witalnością przez długie lata. Sprawdź, czy jesteś na liście.

Reklama

Te znaki zodiaku będą cieszyć się dobrym zdrowiem

Byk - osoby spod tego znaku zodiaku w ostatnim czasie miały kilka problemów związanych z brzuchem, jak się jednak okazuje, szybko sobie z nimi poradziły. Ten znak zodiaku w marcu 2024 roku będzie cieszyć się dobrym zdrowiem i witalnością, której każdy będzie mu zazdrościć.

Reklama

Ryby - sporo osób urodzonych pod tym znakiem bezpodstawnie się stresuje i przejmuje rzeczami, na które i tak nie ma wpływu. Warto nieco zwolnić, a wszystko na koniec i tak ułoży się po waszej myśli. Zdrowie dzięki temu będzie dopisywać bez żadnych zarzutów.

Panna - osoby spod tego znaku muszą dbać o swoje drogi oddechowe i układ pokarmowy. Jeśli skupią się na odpowiednio dobranej i zbilansowanej diecie, nie tylko szybko poczują się lepiej, ale i będą przez długie lata cieszyć się zdrowiem.

Waga - większość osób spod tego znaku nie musi nic robić, by czuć się zdrowo. Ich całe ciało funkcjonuje idealnie. Organizm od czasu do czasu może domagać się jedynie więcej ruchu, a co za tym idzie większej regeneracji.

Reklama

Jak wykonać rytuał ochronny? Podpowiadamy

Rytuał ochronny należy rozpocząć od kilku głębokich oddechów, tak by uspokoić umysł oraz się wyciszyć. Warto też pomyśleć o osobach, które chcemy ochronić. Następnie powinno wypowiedzieć się imię osoby, którą chcemy otoczyć opieką.

Poczuj swoje serce i to jak się rozgrzewa. Weź wdech, a następnie wypuść powietrze, jakby była to fala miłości kierowana do osoby, dla której odprawiasz rytuał. W myślach podziękuj istotom nadprzyrodzonym, które oferują opiekę.