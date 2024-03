Dzień Świętego Patryka przypada 17 marca, w dniu jego śmierci. Warto wiedzieć również, że Cerkiew prawosławna obchodzi wspomnienie liturgiczne św. Patryka 30 marca. Święto poza Irlandią obchodzone jest również w Polsce, co ma duży związek z popularnością kultury celtyckiej. W wielu krajach dzień św. Patryka związany jest przede wszystkim z serwowaniem zielonego piwa czy pokazami irlandzkich tańców.

Kamień św. Patryka spełni twoje trzy marzenia - sprawdź, co zrobić

Okazuje się, że 17 marca wystarczy mieć przy sobie zielony kamyk. Najlepiej jeśli będzie to malachit, agat, amazonit lub inny w jasnozielonym odcieniu.

W wolnych chwilach należy obracać go w dłoni. W trakcie tej czynności trzeba myśleć o swoich marzeniach, które chcielibyśmy spełnić podczas zbliżającej się wiosny. Kamień aktywowany w dzień św. Patryka przynosi ogrom szczęścia szczególnie podczas gier losowych.

Innym sposobem na przyciągnięcie szczęścia jest zapisanie najskrytszych marzeń zielonym długopisem na niewielkiej kartce. W rogach papieru należy narysować kilka czterolistnych koniczynek - to spotęguje czar. Kartkę należy złożyć i schować głęboko do portfela.

Rytuał na szczęście - sprawdź, co trzeba robić

Jeśli zależy wam na szczęściu, koniecznie przygotujcie odpowiedni rytuał. Okazuje się, że jest dziecinnie prosty. Wystarczy, że każdego wieczoru przed snem zastanowisz się, co dobrego spotkało cię danego dnia. Mogą to być nawet drobne rzeczy. Każdą z nich zapiszcie na kartce i włóżcie do słoika. Ten rytuał należy powtarzać cały rok.

Sprawi to, że nawet w niezbyt udanym dniu będziecie mieli okazję do tego, by zacząć myśleć pozytywnie. To przyczyni się także do tego, aby z optymizmem patrzeć w nowy dzień. Zwłaszcza kiedy dopadną cię czarne myśli.