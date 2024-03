Horoskop weekendowy (15.03.2024 - 17.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku sprawi, że dzięki niemu doskonale zaplanujesz swój czas, a także dowiesz się, co czeka cię w najbliższej przyszłości. Sprawdź, czy te dwa dni będą udane, czy wręcz przeciwnie.

Baran (21 marca - 19 kwietnia)

Większość Baranów w najbliższy weekend powinna skupić się na odpoczynku. Warto się wyspać i zrelaksować. Dobra książka czy kino z pewnością powinny znaleźć się w weekendowych planach tego znaku zodiaku.

Byk (20 kwietnia - 20 maja)

Byki dawno nie widziały się ze swoimi znajomymi. Weekend to doskonały czas, by to nadrobić. Warto wybrać się do restauracji. Czas minie na miłej rozmowie.

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Bliźnięta lepiej by nie kusiły losu i nie wychodziły przez weekend z domu. Okazuje się, że może przydarzyć im się nieszczęśliwy wypadek. Zwichnięta kostka u nogi będzie się długo goić.

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Raki w natłoku pracy zapomniały chyba o swojej rodzinie. Warto by w weekend spędziły z nią trochę czasu. Planszówki sprawią, że wasze bliskie relacje odżyją na nowo.

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Lwy w ostatnim czasie mały sporo powodów do stresu. Niekiedy nawet przejmowały się zanadto. Wszystko układa się po ich myśli, dlatego w weekend powinny oddać się błogiemu lenistwu.

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Panny mogły mieć ostatnio kłopoty ze zdrowiem. Na szczęście wszystko jest już w porządku. Warto więc by w weekend zadbały o siebie. Domowe spa ukoi skołatane nerwy.

Waga (23 września - 22 października)

Wagi po tygodniu ciężkiej pracy zasługują na odpoczynek. W weekend doskonale więc będą bawić się w swoim własnym towarzystwie. Książka czy gra na konsoli w zupełności im wystarczy.

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpiony z kolei spragnione są sztuki. Warto więc by ten znak zodiaku wybrał się do muzeum. Obcowanie ze znanymi artystami sprawi, że ich poczucie piękna zostanie zaspokojone.

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Strzelce lubią imprezy i okazuje się, że dawno na nich nie były. Warto więc przejść się do klubu, w którym jest szansa na poznanie drugiej połówki.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Koziorożce w ostatnim czasie bardzo ciężko pracowały. Osoby spod tego znaku muszą kiedyś odpocząć i okazuje się, że weekend będzie do tego idealnym czasem.

Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)

Wodniki w najbliższy weekend muszą wyjść z domu. Restauracja, kino czy impreza w gronie znajomych to przepis na rewelacyjnie spędzony czas.

Ryby (19 lutego - 20 marca)

Ryby w ciągu tygodnia sporo pracowały. Weekend to doskonały czas na odpoczynek. Osoby spod tego znaku zodiaku powinny wyjść na spacer, pójść do kina czy spotkać się ze znajomymi. Będzie to świetna okazja do odświeżenia dawnych znajomości.