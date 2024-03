Okazuje się, że jeśli źle sypiasz, może mieć to związek z fazami księżyca. Wiele naukowych badań potwierdziło, że komfort snu może mieć związek z położeniem naturalnego satelity Ziemi. Jak więc fazy księżyca wpływają na zasypanie? Dzisiaj to wszystko wytłumaczymy. Odpowiedzi was zaskoczą.