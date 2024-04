Od ślubu do rozstania

Zazwyczaj kiedy bierzemy ślub, zakładamy, że nasz związek przetrwa największe burze, a w naszym partnerze zawsze znajdziemy oparcie. Wierzymy, że spędzimy ze sobą resztę życia. Oczami wyobraźni widzimy, jak trzymamy się za ręce, wspólnie spędzamy wolny czas na emeryturze i cieszymy się gromadką wnuków.

Czasami jednak rzeczywistość szybko zaczyna odbiegać od naszych marzeń. Wkrótce po ślubie następują pierwsze poważne sprzeczki i kłótnie, a między nami dochodzi do coraz większych rozdźwięków. W naszym – dotąd niemal idealnym – partnerze dostrzegamy coraz więcej wad i cech, które trudno nam zaakceptować. Często sami nie wiedząc kiedy, zaczynamy – zamiast o wspólnej starości – myśleć o rozstaniu.

Miłość i małżeństwo, a znaki zodiaku, które najczęściej się rozwodzą

Jedni z nas nie poddają się od razu i postanawiają za wszelką cenę walczyć o związek i wspólną przyszłość. Inni jednak rezygnują niemal bez walki i odchodzą od partnera. Przyczyn takiego różnego podejścia do kryzysów w związku jest z pewnością wiele. Duże znaczenie ma tutaj charakter konkretnych osób, ich wychowanie czy oczekiwania dotyczące wzajemnych relacji.

Zdaniem astrologów istotna może być również data urodzenia i wskazują na znaki zodiaku, które najczęściej się rozwodzą. Szybko odpuszczają i decydują się na rozstanie nawet przy drobnych problemach. Nie chcą inwestować czasu, uczuć i emocji, nie mając gwarancji powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim niewątpliwie jest ratowanie relacji. W związku z tym rezygnują i wolą odejść.

4 znaki zodiaku, które najczęściej się rozwodzą

Panna

Panna bez wątpienia należy do znaków zodiaku, które najczęściej się rozwodzą. W wytrwaniu do końca swych dni przy tym, któremu ślubowała miłość, przeszkadza jej wrodzony perfekcjonizm. Na początku związku wydaje jej się, że kandydat spełnia wszystkie wymagania. Szybko jednak natura Panny bierze górę i okazuje się, że wybranek nie jest ideałem, którego tak szukała.

Strzelec

Strzelec nie znosi rutyny, ograniczeń i robienia czegoś wyłącznie na pokaz. Zupełnie nie przejmuje się tym, co wypada i co pomyślą sobie o nim inni. Nie martwi się więc tym, co powiedzą rodzina i sąsiedzi na temat jego rozwodu zaledwie pół roku po ślubie. Szybkie rozstanie z drugą połówką jest zaś jak najbardziej w jego stylu. Szczególnie, kiedy w relacji zaczynać wiać nudą lub gdy musi zbyt często iść na kompromis.

Koziorożec

Koziorożec to prawdziwy zodiakalny pracoholik. Swoje życie zawodowe stawia nawet ponad relację z ukochaną osobą. Jego sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie nie przekraczają granic biura. Poza pracą czuje się zagubiony i niepewny. Nie wie, czego tak naprawdę oczekuje od związku. Zazwyczaj szybko więc dochodzi do wniosku, że należy go zakończyć, aby móc spokojnie robić karierę.

Wodnik

Wodnik ponad wszystko ceni sobie w życiu wolność i niezależność, a poza tym samotność. Z tych względów nie jest najlepszym kandydatem do wstępowania w związek małżeński. Kiedy jednak to uczyni, często niemal od razu czuje się nieszczęśliwy i ograniczany, mimo że bardzo kocha swoją drugą połówkę. Miłość nie jest w stanie powstrzymać go jednak przed powrotem do stanu wolnego. Niewątpliwie to właśnie ten znak zodiaku najczęściej się rozwodzi.