Swędzące dłonie i piekące policzki, czyli przesądy związane z częściami ciała

Swędzący nos i dłonie, piekące policzki i uszy, a do tego krostka na języku. Te drobne przypadłości związane z naszym ciałem powodują niewielki dyskomfort w naszym życiu. Według przesądów mogą jednak zapowiadać w nim ważne wydarzenia, ostrzegać i skłaniać do refleksji. Wiele osób zapewnia, że nie wierzy w tego typu twierdzenia. Mimo wszystko warto wiedzieć, co na temat swędzącego nosa czy piekących uszu, przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie.

Przesądy związane z poszczególnymi częściami naszego ciała znane są bowiem od wieków. Wiele z nich mocno zakorzeniło się już w naszym życiu. Czasami nawet nie zwracamy uwagi, kiedy w codziennych rozmowach powołujemy się właśnie na nie.

Przesądy związane ze swędzącym nosem

Swędzenie nosa może – według przesądów – mieć różne znaczenie. Jeśli musimy podrapać się po jego prawej stronie, powinniśmy uważać – ktoś lub coś wkrótce nas rozzłości. Może nawet czekać nas kłótnia z kimś bliskim. Swędzenie czubka nosa wróżyć ma niezapowiedzianą wizytę gości.

Z kolei swędzenie po lewej stronie może być wyjątkowo oczekiwane przez niektóre osoby. Zwiastować ma bowiem miłość. Interpretować je można jako spotkanie wreszcie swojej drugiej połówki lub pozytywne wydarzenie w naszym związku, jeśli już mamy partnera.

Pieką cię policzki? Sprawdź, co to oznacza

Policzki to kolejna część naszej twarzy, która zdaniem osób wierzących w przesądy, może powiedzieć nam coś interesującego. Niekoniecznie jednak będzie to dla nas miła informacja. Jeśli bowiem pieką nas policzki, ktoś może nas obgadywać. Tak przynajmniej twierdzą pesymiści.

Optymiści natomiast w piekących policzkach upatrują znaku tego, że ktoś o nas intensywnie myśli. Może to być ktoś, z kim dawno się nie widzieliśmy, a może osoba, której zawróciliśmy w głowie.

Uszy i związane z nimi przesądy

Przesądy nie omijają również uszu. Najpopularniejszy z nich dotyczy sytuacji, w której robią się one czerwone i pieką, co oznaczać ma, że ktoś nas obgaduje. Niektórzy jednak to wytłumaczenie odnoszą jedynie do prawego ucha. Mają też na to sposób. Podobno wystarczy uszczypnąć się w to ucho, aby osoba obgadująca nas poniosła za swój czyn zasłużoną karę w postaci ugryzienia się w język. W przypadku lewego ucha interpretacja pieczenia bywa pozytywna – ktoś ma ciepło o nas myśleć i tęsknić za nami.

Piekące uszy mają ponadto być zapowiedzią nadchodzącej zmiany pogody. Jeśli pieczenie odczuwają osoby urodzone wiosną i latem, temperatura na zewnątrz wkrótce powinna wzrosnąć. Natomiast gdy uczucie to dopadło osoby, które urodziły się jesienią lub zimą, należy spodziewać się ochłodzenia. Osobne znaczenie ma mieć swędzenie uszu, będące zapowiedzią czekającego nas sukcesu, a przynajmniej rozwiązania problemu.

Krostka na języku: co oznacza?

Istnieją także przesądy związane z językiem. Może na nim pojawić się niewielka krostka. Interpretuje się ją najczęściej – podobnie jak w przypadku policzków i uszu – negatywnie. Oto ktoś niepochlebnie o nas mówi. Przesąd podpowiada nam nawet płeć tej osoby. Jeśli zmiana na języku pojawiła się po prawej jego stronie – obgadującą jest kobieta, jeżeli po lewej – mężczyzna.

Oczy, łzy i przesądy

Oczy także mogą nas swędzieć i zazwyczaj nie jest to dobra wróżba. Według przesądów jeśli poczujemy nagłe swędzenie oczu, powinniśmy przygotować się na łzy. Zwłaszcza swędzenie lewego oka wróży, że wkrótce zobaczymy lub przeżyjemy coś, co spowoduje wylanie przez nas morza łez. Na szczęście w przypadku oczu istnieje też pozytywny przesąd. Jeśli swędzi nas prawe oko, możemy spodziewać się płaczu ze śmiechu. Czekać ma nas wiele zabawy, radości i szczęścia.

Swędzące dłonie: czy wróżą tylko przypływ gotówki?

Przesąd związany z dłońmi jest jednym z bardziej znanych. Niemal każdy z nas słyszał o tym, że jeśli swędzi nas dłoń, a dokładnie jej wewnętrzna część, to z pewnością wkrótce możemy spodziewać się sporego przypływu gotówki. Niektórzy idą jednak o krok dalej i radzą, aby wówczas pomóc szczęściu i zagrać na loterii. Los powinien się do nas uśmiechnąć. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wspomniany przesąd dotyczy wyłącznie lewej dłoni.

Swędzenie prawej dłoni ma natomiast zwiastować witanie się z dawno niewidzianą bliską osobą. Stanowi zapowiedź niespodziewanego, ale miłego spotkania, które wniesie powiew świeżości do naszego życia.