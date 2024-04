Trudne relacje z teściową

Stosunki teściowej z synową czy zięciem uchodzą zazwyczaj za trudne. Bywa w nich dużo sprzeczek, kłótni,wzajemnej złośliwości, a czasem nawet nienawiści. Źródeł tych problemów jest wiele. Do najczęstszych zaliczyć można różnice pokoleniowe i światopoglądowe.

Dotyczą one tak istotnych kwestii jak zdrowie, religia, wychowanie dzieci, odżywianie, praca czy zarządzanie finansami. Zdarza się, że relacje z teściową utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają, normalne funkcjonowanie całej rodziny. Niedzielne obiady i spotkania przy świątecznym stole przebiegają w niektórych przypadkach w niezwykle wybuchowej atmosferze, a innym – towarzyszy niemal grobowa cisza.

Czy kobiety o pewnych imionach to najgorsze teściowe?

Niektóre osoby uważają, że mają najgorszą teściową. Obwiniają za to zazwyczaj jej charakter, twierdząc, że jest wyjątkowo złośliwa, bezkompromisowa i wtrąca się w sprawy, której jej nie dotyczą. Udziela przy tym niechcianych rad, krytykuje wszystko niemal na każdym kroku i oczywiście zawsze przy tym uważa, że ma rację.

Na taką sytuację może – zdaniem ezoteryków – w dużej mierze wpływać imię, które nosi dana osoba. Tym samym wskazali oni, że kobiety o pewnych imionach to najgorsze teściowe. Na swojej liście umieścili aż 6 imion.

Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe

Elżbieta

Elżbieta ma swoje zdanie na każdy temat i trudno jej zrozumieć, że ktoś może się z nią nie zgadzać. Trudno jej osiągnąć porozumienie z kimkolwiek, a tym bardziej z synową czy zięciem. To ona przecież najlepiej wie, gdzie powinni mieszkać i jak mają wychowywać jej wnuki. Relacji z nią nie ułatwia fakt, że jest wyjątkową plotkarą.

Ewa

Ewa to kolejna kobieta zaliczana do grona najgorszych teściowych. Ma silny charakter i uwielbia stawiać na swoim. Jest przy tym wyjątkowo wybuchowa i ma skłonność do obrażania się nawet z powodu błahostek. Kiedy więc jej ukochane dzieci nie chcą posłuchać jej dobrych rad, potrafi głośno wyrazić swoje niezadowolenie. Następnie milknie na długo, a przynajmniej do czasu, w którym uzna, że jej życiowa mądrość i doświadczenie ponownie mogą przydać się młodszemu pokoleniu.

Grażyna

Grażyna wyróżnia się wyjątkową wrażliwością. Bywa jednak przy tym nadopiekuńcza i zazdrosna, a nawet zaborcza – zwłaszcza wobec swojego dorosłego już dziecka. Chce przez całe życie być dla niego najważniejsza. Nie potrafi pogodzić się z tym, że w jego życiu pojawił się ktoś, z kim wspólnie kupuje nowe meble i wyjeżdża na wakacje.

Halina

Halina to osoba pewna siebie. Lubi, kiedy wszystko układa się tak, jak sobie to założyła. Znacznie gorzej czuje się, gdy runie jej misterny plan na własne lub cudze życie. Dzieje się tak np. wówczas, kiedy jej dziecko zwiąże się z niewłaściwą – w jej mniemaniu – osobą. Może wtedy pokazać swoją złośliwą i niesympatyczną naturę. To zaś wystarczy, aby zaliczyć kobietę o tym imieniu do najgorszych teściowych.

Krystyna

Krystyna ma silną osobowość i nie potrafi znieść myśli, że nie jest już najważniejszą osobą w życiu swojego dziecka. Z tego powodu niezbyt chętnie wita w rodzinie synową lub zięcia. Z ogromną satysfakcją za to zamienia się w krytyka i wytyka im nawet najmniejsze błędy. Dodatkowo, aby odciągnąć uwagę swojego dziecka od jego współmałżonka, potrafi wzbudzać w nim litość poprzez symulowanie złego samopoczucia.

Wiesława

Wiesława to kobieta, która nie bez przyczyny uznawana jest za najgorszą teściową. Uwielbia wtrącać się w osobiste sprawy innych. Dla synowej lub zięcia wydaje się być miła i serdeczna. W rzeczywistości bywa jednak fałszywa i chętnie ich obgaduje. Łatwo też się obraża i przy tym niechętnie wyjaśnia powody takiego zachowania.