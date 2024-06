Imię odpowiada zarówno tym pozytywnym, jak i negatywnym cechom. Według ezoteryków odpowiada również za nasze skłonności do nałogów a co za tym idzie spożywania alkoholu. Kto zagląda do kieliszka najczęściej?

Reklama

Oto lista imion osób, które piją więcej alkoholu, niż inni.

Aleksandra

To osoba towarzyska, która nie potrafi żyć bez ludzi, ale stawia im warunki. Nie można się z nią nudzić, ma głowę pełną pomysłów. Ciągle szuka przygód i rozrywki. Jej bliscy muszą niestety być przygotowani na to, że co jakiś czas trzeba będzie wyciągnąć ich z kłopotów, w które się wplątuje.

Krzysztof

Jest bardzo aktywny i towarzyski. Uwielbia imprezy do białego rana i jest bardzo bezpośredni. To miła, otwarta osoba. Nie stroni od żartów, potrafi szybko zyskać zaufanie zdobyć sympatię innych ludzi. Szybko staje się ich sprzymierzeńcem i kompanem nie tylko do kieliszka.

Katarzyna

Jest wyniosła i pobudliwa. Łatwo i często traci zimną krew i z premedytacją rani innych. Bywa, że jej zachowanie zbija z tropu osoby życzliwie do niej nastawione. Lubi otaczać się ludźmi, ale przyjaciół dobiera bardzo ostrożnie. Często trzeba po prostu pogodzić się z jej oschłością.

Andrzej

Nie lubi być samotny. To dusza towarzystwa, człowiek, który potrafi rozkręcić niejedną imprezę. Nie ma dla niego lepszych i gorszych znajomych. Lubi być wodzirejem i przewodzić grupie. To typowy mężczyzna, który ma silny charakter, jest pewny siebie i niezależny.

Małgorzata

To osoba bardzo towarzyska, pełna osobistego uroku. Lubi być w towarzystwie i urządzać huczne przyjęcia. Sama też lubi być na nie zapraszana. Ze znajomymi uwielbia bywać w ciekawych miejscach, podróżować i próbować nowych smaków, również trunków.

Jan

Ma bardzo towarzyską naturę. Bywa co prawda nieśmiały, ale wśród dobrych znajomych, czy przyjaciół, a więc ludzi, którym może zaufać staje się pogodny i otwarty. Chętnie wszystkim pomaga i zazwyczaj robi to bezinteresownie. Ma w sobie ogromne pokłady empatii, ale bywa, że uparcie trwa przy swoim i nie lubi zmieniać swoich przyzwyczajeń.