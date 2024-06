Moda na imiona dla dzieci trwa od lat. W ostatnich latach wśród żeńskich najbardziej popularne są takie jak Zofia, Laura, Hanna, Maja, Julia, czy Pola. Dla tych, którzy nie chcą podążać za obecnie panującymi trendami, istnieje pewna ciekawa alternatywa.

To jedno z najrzadziej wybieranych w Polsce imion

To imię jest naprawdę rzadkie. Okazuje się, że co roku otrzymuje je nawet nie kilkanaście a kilka dziewczynek. W 2023 roku otrzymało je zaledwie 7 osób. Rok wcześniej rodzice wybrali je tylko dla dwójki dzieci.O jakie imię dokładnie chodzi? Jest nim Berenika. Imię to pochodzi z greki. Oznacza tę, która "przynosi zwycięstwo". Tymi, którzy szczególnie upodobali sobie to imię byli starożytni.

Jakie słynne kobiety nosiły to imię?

Nosiły je te, które władały starożytnym Egiptem, a także księżniczka Judei, córkę Agryppy I. We współczesności sławnych Berenik ze świecą niestety szukać. W Polsce częściej, niż Berenika, wybierane jest imię Weronika. W języku angielskim i hiszpańskim wymawia się je jako Berenice, a w niemieckim Berenike.

Jakie są osoby noszące to imię?

Osoby, które noszą imię Berenika są silne i stanowcze. Postrzegane są jako kobiety, które poradzą sobie w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Potrafią uparcie dążyć do celu. Berenik brzydzą się kłamstwem, brakiem szczerości i zazdrością. Niesprawiedliwość to także coś na co się w swoim życiu nie zgadzają. Kobiety o tym imieniu powinny wybierać takie zawody jak: sędzia, adwokat albo psycholog. W tym ostatnim mogą wykorzystać swój dar rozumienia drugiej osoby i chęć niesienia pomocy.