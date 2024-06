Pełnia Księżyca, co miesiąc zaciekawia i wzbudza emocje. Niektórzy przez to zjawisko kosmiczne są poddenerwowani, źli, inni nie mogą spać. Przez wieki służyła ona ludziom to planowania prac w polu i polowań. Każda pełnia miała i do dziś ma inną nazwę.

Reklama

Kiedy wypada Pełnia Księżyca w czerwcu 2024?

Ta wypadająca w czerwcu nazywana jest Truskawkową lub Gorącą. Nazwa wzięła się stąd, że oznacza czas zbioru tych słodkich owoców, jakimi są truskawki. Z kolei nazwa "Gorąca" oznacza początek letnich upałów. W czerwcu 2024 pełnia wypada 22 dnia tego miesiąca.

Choć każda Pełnia Księżyca wiąże się z mocnymi emocjami i silną energią, to właśnie Truskawkowy Księżyc szczególnie mocno wpłynie na nasze uczucia i relacje międzyludzkie. Jak wynika z przepowiedni astrologów to będzie czas bardzo głębokich przemyśleń zarówno nad swoim życiem prywatnym, jak i zawodowym. Wiele osób podejmie w tym czasie ważne decyzje.

Co przyniesie Truskawkowy Księżyc?

Niektórzy postanowią na dobre i na złe związać się z ukochaną osobą, inni będą chcieli spełnić się w roli matki, czy ojca. Energia, która skumuluje się podczas tej pełni będzie tak ogromna, że nikomu nie zabraknie sił, do tego, by dokonać zmian. Choć to czas przed wakacjami, to idealny chociażby na zmianę pracy i sprostanie nowym zawodowym wyzwaniom. Może zdarzyć się tak, że zmianie ulegną nasze plany wakacyjne, czy też kierunek podróży.

Z pewnością w czasie Truskawkowej Pełni będziemy bardziej spontaniczni i otwarci na nowe doznania. To również idealny czas na poszerzanie horyzontów i wiedzy. Zarówno tej naukowej, jak i życiowej.