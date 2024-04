Imię, jak się okazuje, mówi wiele o danej osobie. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki charakter ma dana osoba oraz jak podchodzi do różnych spraw, co lubi a co na pewno nie sprawi jej przyjemności, czy jej nie zainteresuje.

Okazuje się, że ci, którzy noszą krótkie imiona bywają tymi osobami, które są bardziej zaradne, przedsiębiorcze i poukładane. Posiadacze tych dłuższych i bardziej skomplikowanych to osoby o artystycznych duszach, które długo zastanawiają się nad podjęciem odpowiednich decyzji. Z imienia można także wyczytać, jaka dana osoba jest w sferze miłosnej. Czy lubi bliskość, czy też nie przepada za namiętnymi zbliżeniami.

Takie imiona noszą najlepsze kochanki

Oto zestawienie imion kobiecych, których właścicielki to najlepsze kochanki. Sprawdź, czy znasz taką osobę albo, czy jesteś wśród nich.

Patrycja

Na co dzień to zazwyczaj osoba o chłodnym i racjonalnym podejściu do życia. Zazwyczaj nie od razu dopuszcza do siebie innych ludzi a tym bardziej mężczyzn. Jeśli jednak kogoś pokocha, jest gorącą kochanką. Do tego dochodzi jej zmysłowość i serdeczność.

Ada

"Ada to nie wypada" - brzmią słowa szlagieru z 20-lecia międzywojennego. Okazuje się, że Ada, której imię pochodzi z hebrajskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza stroić się, upiększać, lubi być obiektem westchnień dla swojego mężczyzny. Jest czuła, zmysłowa i figlarna.

Sylwia

To bardzo namiętna kochanka. Uwielbia rozpalać ogień w alkowie i nie boi się eksperymentów. Do tego ma ogromne poczucie humoru, którym nawet, gdy coś nie wyjdzie, potrafi uratować sytuację.

Barbara

Barbary, Basie i Baśki to kobiety, które także lubią uwodzić i flirtować. Niejeden mężczyzna ulegnie im dosłownie w kilka minut. Z Barbarą nie da się nudzić. Jest nastawiona na dobrą zabawę i lubi czułe słówka.

Ewelina

To kobieta czuła i pełna miłości. Chociaż na co dzień jest małomówna i nie lubi się zwierzać, w łóżku ze swoim ukochanym mężczyzną jest otwarta na wiele. Gorąca, pełna energii i zmysłowości niejednego pozytywnie zaskoczy.

Marta

"Marta jest grzechu warta" - mówi przysłowie. Dużo w tym prawdy. Jeśli zdobędzie się jej zaufanie, można liczyć na wiele. Namiętność, rozkosz, fantazje to jest to, co Marta uwielbia.