Choć teściowa powinna być druga mamą, nie wszystkim tak serdecznie i dobrze się kojarzy. Bywa, że się wtrąca, poucza albo krytykuje.

Kto z nas nie zna żartu o teściowej albo nie ma w rodzinie lub wśród znajomych kogoś, kto już na sam dźwięk tego słowa przewraca oczami. Opowieści o tym, jak mama ukochanej lub ukochanego uprzykrza komuś życie również jest bez liku. Okazuje się, że powstała nawet lista a w ludziach narodziła się wiara w to, że kobiety noszące niektóre imiona są najgorszymi teściowymi. Warto jednak patrzeć na te "typy" z przymrużeniem oka. Przecież wszystko zależy tak naprawdę od charakteru i usposobienia danej osoby.

Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA]

Elżbieta

To kobieta posiadająca bardzo wyrafinowany gust. Często wyznaje konserwatywne poglądy i kieruje się w życiu jasnymi zasadami. Nie toleruje często wyjątków. Lubi mieć własne zdanie a gdy na czymś postawi, to trudno ją przekonać do czegoś innego.

Wiesława

Zanim dobrze pomyśli, już zrobi. Wszędzie jej pełno, czasem tam, gdzie powinna się wycofać i dać działać innym. Nie potrafi przyznawać się do błędów i bron swoich racji, nawet gdy ich nie ma. Z Wiesławą trudno o kompromis. Często mówi to, co myśli. Nie potrafi kłamać i upiększać rzeczywistości.

Ewa

To perfekcjonistka w każdym calu. Do tego przenikliwa i nie dająca sobie wejść na głowę. Prędzej, czy później stawia na swoim. Życie z nią pod jednym dachem jest trudne. Ma charakter.

Krystyna

To kobieta, która twardo stąpa po ziemi. Realistka w każdym calu, która potrzebuje czasu na przemyślenia i podejmowanie słusznych decyzji. Źle znosi niezapowiedziane odwiedziny i niespodzianki, za którymi po prostu nie przepada.

Iwona

To kobieta, która ma bardzo trudny charakter. Jest przekorna i nie zmienia poglądów. Bywa nieufna wobec ludzi i jest bardzo ostrożna w kontaktach z innymi. Nie ma zbyt wielu przyjaciół.

Jadwiga

Uważa, że wszystko najlepiej robi sama. Bywa, że manipuluje i gra na uczuciach. Jeśli ktoś zajdzie jej za skórę, będzie musiał mocno się napracować, by znowu zyskać jej sympatię.

Grażyna

Wyznaje proste i jasne zasady, bywa bardzo surowa. To kobieta, która nie przejmuje się porażkami, bo uważa, że winę za nie ponoszą inni a na pewno nie ona. Grażyna lubi samotność i nie za bardzo przepada za hucznymi rautami, czy domem pełnym ludzi.

Bożena

To kobieta nadopiekuńcza i wybredna. Lubi, gdy dużo się dzieje, nie przepada za tymi, którzy marudzą i narzekają. Przyziemne obowiązki nie są tym, na co zwraca uwagę. Jeśli nie działa, robi się zgryźliwa i krytyczna.