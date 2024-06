Numerologia to nauka, która opiera się na przekonaniu, że liczby, które mamy zapisane w naszych datach urodzenia są ściśle związane z naszym losem. To właśnie dzięki nim możemy dowiedzieć się o swoich mocnych i słabych stronach, poznać swoją przyszłość i dowiedzieć się, jaki potencjał na życie mamy.

Ta energia, która kryje się pod naszą datą urodzenia jest stała i nie zmienia się przez całe życie. Można powiedzieć, że jest zawsze w nas obecna. Każda cyfra niesie w sobie inną moc. Dlatego też według numerologii niektóre mogą mieć większy wpływ na nasze życie a osoby, które mają je zapisane w swoich datach urodzenia być w czymś lepsze i posiadać dużo mocniejsze cechy i możliwości, niż inni ludzie.

Osoby urodzone tego dnia są skazane na sukces

I tak według numerologii istnieje data, która mocniej, niż inne symbolizuje inteligencję. Osoby urodzonego tego dnia mają bystry umysł, potrafią przyswoić więcej wiedzy i dużo szybciej osiągają zamierzone cele. Tą datą urodzenia jest 8.11. To idealne wręcz połączenie dwóch silnych liczb w numerologii. Osoby, które urodziły się tego dnia są skazane na sukces. Potrafią myśleć analitycznie a ich intuicja i wiedza, nie tylko ta zdobyta podczas nauki, wykracza ponadprzeciętną. Jakie w takim razie poszczególne znaczenie mają liczby w dacie 8.11?

Co oznacza numerologiczna 8?

Cyfra 8 w numerologii to nieskończoność a co za tym idzie sukces. Symbolizuje ona umiejętność wzbogacania się oraz zarządzania pieniędzmi. Osoby, których cyfrą jest 8 potrafią robić interesy i mnożyć majątek. Nie są rozrzutne, ale też nie są skąpe. Te osoby potrafią być ambitne i przebojowe. Odnoszą sukcesy w wielu sferach swojego życia.

Co oznacza numerologiczna 11?

Liczba 11 symbolizuje z kolei mistrzostwo. Ma wyjątkową energię. To liczba mistrzowska, symbolizująca tych, którzy czują i widzą o wiele więcej niż inni. Osoby te mają wyjątkowo rozwinięty intelekt i są bardzo błyskotliwe. Potrafią to z powodzeniem wykorzystać w życiu prywatnym i w pracy zawodowej. To także potęga intuicji i świetnie działająca podświadomość. Nie bez powodu numerologiczną 11 określa się też mianem starej duszy.