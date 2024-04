Prezenty a przesądy

Prezent, który wręczamy bliskiej osobie, to wyraz naszej pamięci i sympatii. Wybór odpowiedniego upominku niejednokrotnie przyprawia o ból głowy. Chcemy, aby spodobał się obdarowanemu, był mu przydatny i wywoływał uśmiech na jego twarzy zawsze, kiedy na niego spojrzy. Aby tak się stało, musimy uważnie słuchać tej osoby. Im lepiej poznamy jej upodobania i marzenia, tym lepszy prezent uda nam się dla niej wyszukać.

Przed ostateczną decyzją warto jednak wiedzieć, czego nie powinno się dawać w prezencie. Przedmioty te – zgodnie z przesądami – mogą przynieść nieszczęście. Okazuje się zaś, że jest ich całkiem sporo. Wśród nich znalazły się rzeczy, którymi często obdarowujemy bliskich.

Reklama

Czego nie powinno się dawać w prezencie? Popularne podarunki

Zegarek

Zegarek to dosyć popularny prezent. Jest zarówno praktyczny, jak i elegancki. Szczególnie dysponując sporym budżetem, możemy zachwycić nim kogoś bliskiego. Niestety według osób przesądnych lepiej nie próbować tego robić. Taki podarunek ma bowiem służyć odliczaniu dni do końca dobrych relacji między nami, a nawet do śmierci obdarowanego.

Reklama

Portfel

Nie powinniśmy obdarowywać również nikogo pustym portfelem. Może to ściągnąć na niego liczne problemy finansowe takie jak utrata pracy czy popadnięcie w długi. Wystarczy jednak włożyć do portfela chociażby grosik i już bez obaw można zapakować go jako prezent.

Świeczka

Popularnymi w ostatnich latach podarunkami są świece ozdobne. Mnogość ich barw, zapachów i kształtów sprawia, że wydają się idealne, aby nawet bez pakowania stać się wymarzonym upominkiem dla bliskiej osoby. Według przesądów nie powinniśmy jednak dać się zwieść ich pięknemu wyglądowi. Mają one przyczyniać się do wypalenia naszej relacji z obdarowaną nimi osobą. Szczególnie niebezpieczne wydaje się to w przypadku związków.

Buty

Buty to kolejny z listy zakazanych prezentów. Jeśli je komuś podarujemy, to – zgodnie z przesądem – ta osoba szybko w nich od nas odejdzie. Warto wiedzieć, że dotyczy to zarówno butów jak i kapci. Te ostatnie zaś – puchowe, kolorowe bądź śmieszne – dosyć chętnie wręczamy bliskim nam osobom.

Krzyżyk

Wśród przedmiotów, których nie powinno się dawać w prezencie, znajduje się także krzyżyk. Jest on zaś dosyć chętnie wręczany zwłaszcza przez rodziców chrzestnych z okazji chrztu lub komunii. Osoby przesądne uważają jednak, że jest to zdecydowanie zły pomysł. Według nich krzyżyk oznacza, że wykreślamy daną osobę z naszego życia. Możemy nawet doprowadzić tym podarkiem do jej rychłej śmierci.

Pasek

Pasek do spodni to popularny prezent dla mężczyzn. Okazuje się jednak, że należy również do tych nietrafionych. Oznacza, że obdarowanemu grozi zbytnie ograniczenie wolności – zazwyczaj przez kobietę.

Rękawiczki

Rękawiczki wydawać się mogą idealnym prezentem dla bliskiej osoby. Jednak – zgodnie z przesądem – nie są dobrym pomysłem. Wróżą konflikty, kłótnie i zdrady.

Czego nie powinno się dawać w prezencie? Mniej popularne upominki

Ostre przedmioty

Prezentami, które – podobno – mogą przynieść obdarowanemu pecha, są wszelkie ostre przedmioty. Do tej kategorii zaliczają się więc noże, ale także całe zestawy sztućców, nożyczki, scyzoryki, igły, a nawet kaktusy znane ze swoich charakterystycznych kolców. Ich wszystkich nie powinno się dawać w prezencie. Prowadzą do kłótni i pogorszenia stosunków z obdarowaną osobą. Mogą wszak przeciąć, ukrócić lub poranić dobre relacje między nami.

Perły

Pereł także nie powinno się dawać w prezencie. To przesąd odnoszący się jednocześnie do ślubu. Tego typu biżuteria ma przynosić nieszczęście osobie obdarowanej – podobnie zresztą jak pannie młodej, która założy je w dniu ślubu. Twierdzenie to może wynikać z faktu, że perły swoim wyglądem przypominają zastygnięte łzy. Nie należy się jednak ich obawiać, kiedy je odziedziczymy lub kupimy sobie sami.

Lustra

Dużych luster i małych lusterek również nie powinno się dawać w prezencie. Mają podobno przechwytywać i przechowywać w sobie złą energię oraz choroby.

Chusteczki

Chusteczki z materiału to dzisiaj gadżet, który spotykamy bardzo rzadko. Na wszelki wypadek warto jednak wiedzieć, że podarowane komuś bliskiemu mają rzekomo sprawiać, że będzie się on zalewał łzami.