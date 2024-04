Czy data urodzenia wpływa na wierność?

Data urodzenia decyduje – zdaniem astrologów – o wielu istotnych kwestiach w naszym życiu. Wpływa na nasz charakter i osobowość, a co za tym idzie na to, jacy jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi. Okazuje się więc niezwykle ważna w naszych związkach. Jedne znaki zodiaku potrafią zakochać się od pierwszego wejrzenia, ale też szybko zmieniają obiekty swoich westchnień. Inne zaś potrzebują dużo czasu, aby otworzyć się na drugą osobę, zaufać jej i iść razem przez życie aż do końca swych dni.

Osoby te ponad wszystko w relacjach cenią sobie wierność. Kiedy już oddadzą swoje serce wybranej osobie, nie wyobrażają sobie na jej miejscu nikogo innego. Nie dopuszczają do siebie myśli o zdradzie. Nie w ich stylu jest rozglądanie się za innymi, przelotne romanse czy prowadzenie podwójnego życia. Chcą nieustannie patrzeć w te same wyjątkowe oczy swojej drugiej połówki, słuchać niepowtarzalnej melodii jej głosu, czuć ciepło dłoni i zapach skóry. Ich wierność jest niezachwiana nawet w chwilach kłótni i kryzysów.

Reklama

Najwierniejsze znaki zodiaku i sekret ich związków

Reklama

Dzięki wspomnianym wyżej cechom najwierniejsze znaki zodiaku dożywają ze swoimi partnerami późnej starości. Spędzają razem wolny czas na emeryturze i cieszą się uśmiechem kolejnych wnucząt. Rodzina i znajomi patrzą na nich z zazdrością i niejednokrotnie pytają o receptę na taki piękny i trwały związek. Okazuje się nią przede wszystkim wierność.

Kim są najwierniejsze znaki zodiaku? Jakie cechy, poza brakiem skłonności do zdrady, posiadają? Co ułatwia im ciągłe wpatrywanie się w ukochaną osobę? Co sprawia, że codziennie na nowo odkrywają jej piękno?

4 najwierniejsze znaki zodiaku

Byk

Byk potrafi kochać najmocniej ze wszystkich znaków zodiaku. Jest przy tym wyjątkowo troskliwy i oddany wobec ukochanej osoby. Upartość, z której słynie, objawia się – w pozytywnym sensie – także w miłości. Raz podjętej decyzji o życiowym partnerze nie ma w zwyczaju zmieniać. Chociaż sam jest wyjątkowo wierny i nie w głowie mu zdrady, zdarza mu się posądzać o nie swoją drugą połówkę. Byk bywa bowiem dosyć zazdrosny.

Rak

Rak to znak zodiaku, dla którego największą wartością w życiu jest miłość i rodzina. Tylko one są w stanie zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa, którego tak potrzebuje. Kiedy znajdzie swojego drugą połówkę, cały świat przestaje dla niego istnieć. Żadne pokusy nie są w stanie pokonać wierności Raka, który w związku jest wyjątkowo lojalny i empatyczny. Nie szuka on zresztą w życiu szaleństw i mocnych wrażeń. Wystarczy mu ciepło rodzinnego domu.

Panna

Panna uwielbia troszczyć się o osobę, której oddała swoje serce. Codzienne drobne gesty są tym, co decyduje o sile tworzonego przez nią związku. Nie w jej stylu jest więc rozglądanie się na boki, kiedy ma przy sobie osobę, która jest dla niej całym światem. Zresztą wierność idealnie wpisuje się w jej uporządkowane życie oraz wrodzony perfekcjonizm. Jej natura nie zniosłaby rysy w postaci zdrady na idealnym związku. Nie powinno więc dziwić, że Panny to najwierniejsze znaki zodiaku.

Koziorożec

Koziorożec pod maską chłodnego realisty skrywa wyjątkowo wrażliwą duszę i serce romantyka. Do miłości i związanych z nią deklaracji podchodzi wyjątkowo poważnie. Długo i wytrwale szuka swojej drugiej połówki. Kiedy w końcu ją znajdzie, pozostaje je wierny do końca swoich dni. Odpowiedzialność i lojalność wpisane są w jego naturę. Podobnie jak odwaga i chęć walki o wspólną przyszłość, nawet mimo licznych przeciwności losu.