Liczby anielskie: czym są?

11:11, 22:22, 3:33, 4:44, 5:55 – oto niektóre godziny, które powodują nasze zdziwienie lub skłaniają nas do refleksji. Według numerologów, czyli osób zajmujących się znaczeniem liczb w naszym życiu i ich wpływem na nas, ujrzenie takich godzin na zegarze nie jest przypadkowe. Szczególnie, jeśli zdarza nam się widzieć je często. Oto wszechświat chce nam coś przekazać.

Sekwencja trzech lub czterech takich samych liczb nosi nazwę liczb anielskich (angel numbers). Każda z nich ma inne znaczenie i stanowi dla nas rodzaj wskazówki, której z pewnością nie należy ignorować. Warto chociaż na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu i uważnie przyjrzeć się momentowi w naszym życiu, w którym aktualnie się znajdujemy. Otwarcie umysłu na to, co mówią gwiazdy, może przynieść odpowiedzi na wiele nurtujących nas od dawna pytań.

11:11 to wyjątkowa liczba anielska. Co oznacza?

Godzina będącą jednocześnie najbardziej znaną liczbą anielską to 11:11. Mówi nam ona o tym, że warto otworzyć się na to, co nowe oraz przebudzić się ze stanu, w którym być może tkwimy już zdecydowanie za długo. Może właśnie teraz jest ten moment w naszym życiu, w którym warto wprowadzić zmiany, wcielić w życie od dawna odkładane plany lub odważnie otworzyć zupełnie nowy rozdział. Godzina 11:11, którą często widzimy na zegarze, jest więc zachętą do przebudzenia. Gwiazdy motywują nas w ten sposób do działania.

Inne liczby anielskie na zegarze i ich znaczenie

Inną godziną, a jednocześnie anielską liczbą jest 22:22. Stanowi ona wskazówkę do uważnego przyjrzenia się naszym relacjom z najbliższymi. Taki ciąg liczb, zdaniem numerologów, powinien skłonić nas do zadbania o kontakty z rodziną i przyjaciółmi oraz poświęcenia im większej ilości czasu niż dotychczas. Ponadto ta anielska liczba sugeruje, aby w najbliższym czasie być przygotowanym na niespodzianki lub zaskakujące zwroty akcji w naszym życiu. To one – chociaż zupełnie nieplanowane – w znaczący sposób wpłyną na nas w najbliższym czasie.

Jeśli zaś na zegarze często widzimy godzinę 3:33, możemy odczytywać ją jako znak, że nasze marzenia – a przynajmniej jedno z nich – wkrótce się spełnią. Na razie jednak musimy zaufać losowi i być wyjątkowo cierpliwi. Skupmy się na zachowaniu równowagi między naszą duszą a ciałem. Wsłuchajmy się w siebie, a przy okazji dajmy sobie chwilę wytchnienia i odpoczynku. Dzięki temu już wkrótce będziemy mogli w pełni cieszyć się z czasu, który nadejdzie i z marzeń, które nareszcie się spełnią.

4:44 to kolejna liczba anielska, którą możemy zobaczyć na zegarze. Jeżeli tak się dzieje, wszechświat zachęca nas do dalszej wędrówki wcześniej obraną drogą. Powinniśmy być zdeterminowani i konsekwentni w działaniu. Tylko dzięki temu uda nam się osiągnąć wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Być może na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale z pewnością warto w tym wypadku wykazać się cierpliwością.

Ostatnią liczbą anielską, którą możemy zobaczyć na zegarku, jest 5:55. Wskazuje nam ona na zmiany, które nieuchronnie czekają nas w najbliższym czasie. Podpowiada jednocześnie, że nie powinniśmy się ich obawiać, a potraktować je jako przygodę lub wyzwanie. Dzięki temu lepiej sobie z nimi poradzimy i szybciej je zaakceptujemy. Zyskamy tym samym więcej pewności siebie i radości z codziennych, zwykłych wydarzeń.