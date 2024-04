Więzienie - sen, a nawet koszmar

Sen o więzieniu należy zdecydowanie do tych nieprzyjemnych, a nawet przerażających. Czasami możemy uznać go nawet za koszmar. Widok krat, ciasnej celi, starej pryczy, robactwa, wszechobecnego brudu, a do tego duszna atmosfera przepełniona strachem i brakiem nadziei zdecydowanie nie napawają optymizmem. Obudzeni z takiego snu możemy czuć na skroniach kropelki potu, a w piersiach szybciej niż zwykle bijące serce. Nic w tym dziwnego. W końcu chyba nikt z nas nie lubi przebywać w zamknięciu bez możliwości decydowania o sobie.

Sen o więzieniu. Co oznacza?

Reklama

Co oznacza sen o więzieniu? Czy powinniśmy się go obawiać i czy wróży coś złego? A może jest odzwierciedleniem pewnych sytuacji, w których aktualnie się znajdujemy lub stanowi rodzaj wskazówki?

Reklama

Zgodnie z sennikiem więzienie symbolizuje rodzaj ograniczenia i bariery, która blokuje nas przed realizacją naszych marzeń. Nie pozwala uczynić nawet jednego kroku na przód, który stałby się impulsem do dalszych działań i być może początkiem ważnych zmian w naszym życiu. Mimo że bardzo chcemy ich dokonać, coś nas przed nimi powstrzymuje. Niemal tak samo jak kraty uniemożliwiają więźniowi ucieczkę do świata wolności, tak samo jakaś niewidzialna blokada trzyma nas w miejscu naszego życia, w którym niekoniecznie chcemy się dłużej znajdować.

Sen o więzieniu może oznaczać jednak również coś zupełnie innego. Świadczy o tym, że obecnie w naszym życiu mamy stabilną sytuację. Jesteśmy bezpieczni i dobrze ukryci przed całym złem tego świata.

Co oznacza sen o więzieniu? Różne jego warianty

Reklama

Sen o więzieniu, chociaż zazwyczaj przerażający, może przybierać różne formy. Sprawdzamy, co może oznaczać każda z nich.

Bycie więźniem

Jeśli sen o więzieniu dotyczy konkretnie nas i faktu, że to właśnie my jesteś więźniem, może to oznaczać, że odbieramy swoje aktualne życie jako więzienie, w którym tkwimy nie z własnej woli. Wokół nas jest coś, co wyraźnie nas ogranicza. Może być to konkretna sytuacja, ale również osoba. Z tego powodu nie jesteśmy do końca sobą i nie mamy możliwości głośnego wyrażania swoich uczuć, emocji czy potrzeb. Sen o więzieniu w tym wymiarze może świadczyć również o poczuciu wyjątkowego opuszczenia przez innych i braku wsparcia.

Jednak co zaskakujące, bycie w więzieniu może być również odczytywane jako pozytywna wróżba. Dotyczy ona sfery zawodowej i oznacza, że w końcu uda nam się osiągnąć sukces – awansować lub znaleźć lepszą pracę.

Odwiedziny w więzieniu

Sen o więzieniu dotyczyć może również odwiedzania przebywającej w nim osoby. Jeśli śni nam się wówczas ktoś bliski, możemy odczytywać to jako lęk i niepokój o tę osobę. Być może boimy się o nią z jakiegoś konkretnego powodu, nad którym warto się zastanowić. Tego rodzaju sen powinien też skłonić nas do przemyśleń na temat relacji z osobą, o której śnimy. Może okazać się, że wymagają one troski lub poprawy.

Jeżeli natomiast śnią nam się odwiedziny w więzieniu u osoby, której twarzy nie widzimy lub nie jesteśmy w stanie rozpoznać, wówczas powinniśmy bardziej przyjrzeć się własnym lękom i obawom. Być może w naszym życiu aktualnie czegoś wyjątkowo się boimy, ale nie potrafimy się do tego przyznać nawet sami przed sobą.

Wyjście z więzienia

Co oznacza sen o więzieniu, które opuszczamy? Jest dobrą wróżbą w kwestii finansów. Możemy spodziewać się sporego przypływu gotówki. Być może dostaniemy niespodziewaną premię, podwyżkę lub wygramy dużą sumę pieniędzy. Zapewni to nam lepszy poziom życia i pozwoli zapomnieć o kredytach i długach.

Ucieczka z więzienia

Częstym motywem sennym jest również ucieczka z więzienia, która oznacza przede wszystkim silnie odczuwaną potrzebę uwolnienia się od czegoś, co aktualnie najbardziej nas blokuje, uniemożliwia nam rozwój i czerpanie radości z życia. Może to być konkretna sytuacja lub osoba, a więc np. praca, która nie daje nam satysfakcji lub związek bez przyszłości, w którym tkwimy. Warto zastanowić się więc nad poważną zmianą i uwolnieniem się od ograniczeń.

Ucieczka z więzienia może także być pozytywnym symbolem. Oznacza bowiem miłą niespodziankę, której możemy się wkrótce spodziewać ze strony bliskiej nam osoby.