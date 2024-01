Co oznacza sen o krwi?

Krew związana jest bardzo często z bólem i strachem. Kojarzy nam się najczęściej negatywnie z chorobą, śmiercią czy morderstwem. Jest nieodzownym atrybutem dramatycznych scen w książkach lub filmach. Z tego powodu sen o krwi może wzbudzać w nas uzasadniony lęk i strach. Po przebudzeniu zastanawiamy się, co oznacza sen o krwi. Okazuje się, że jego interpretacja może być zarówno pozytywna jak i negatywna.

Bez krwi nasz organizm nie mógłby funkcjonować. Krew daje nam energię i moc do życia. W związku z tym jest też ważnym symbolem we śnie. Senniki różnie ją interpretują, ale często symbolizuje właśnie energię, siły witalne i życie. Dokładne znaczenie zależy jednak od sytuacji, w jakiej się pojawia i od dokładnych okoliczności. Możemy śnić o własnejkrwi, takiej na rękach lub płynącej z oczu. To tylko niektóre warianty tego snu, których interpretacje pojawiają się w sennikach. Sen o krwi może być zarówno zapowiedzią czegoś, co może wkrótce nadejść jak i ostrzeżeniem przed czymś, co może nas spotkać.

Może być informacją o mocy, która w nas drzemie i którą powinniśmy wykorzystać, ale może również oznaczać osłabienie, które dopadło nas z powodu przepracowania czy choroby. Ponadto krew we śnie bywa symbolem kobiecości i płodności.

Sen o własnej krwi. Co oznacza?

Własna krew dosyć często pojawia się w naszych snach. Jeśli jest ona czysta i czerwona, symbolizuje naszą życiową energię i moc do codziennego działania. Prawdopodobnie znajdujemy się w dobrym momencie naszego życia i mamy wystarczająco dużo sił, aby coś w nim zmienić lub podjąć ważną decyzję. Natomiast jeżeli nasza krew we śnie jest zanieczyszczona, brunatna lub zaschnięta, nie stanowi dobrej wróżby. Jest ostrzeżeniem przed zbliżającymi się kłopotami zdrowotnymi.

Krew na rękach to częsty motyw, pojawiający się w snach. Posiada kilka znaczeń. Najpopularniejsze z nich mówi o wyrzutach sumienia, które nas męczą. Ponadto według sennika krew na rękach oznaczać może strach przed zrobieniem komuś krzywdy. Sięgając głębiej - być może w naszym życiu jest wiele nierozwiązanych problemów i spraw, które wymagają pilnego zajęcia się nimi. Z tego powodu dużo mamy w sobie napięcia i nie możemy w pełni cieszyć się chwilą. Warto wspomnieć jeszcze o zakrwawionym palcu we śnie, który ostrzegać ma podobno przed złodziejem i kradzieżą.

Plucie krwią ma ciekawą i pozytywną interpretację. Oznacza najczęściej spory przypływ gotówki. Jednak plucie krwią we śnie symbolizuje również ostatnio wypowiadane złe słowa skierowane w stronę innych osób. Słowa, które mogły sprawić im przykrość, a nawet doprowadzić ich do łez. Warto więc przemyśleć tego rodzaju sen.

Krew płynąca z nosa, oczu i ust. Co oznacza taki sen o krwi?

Krew z nosa bywa najczęściej rodzajem ostrzeżenia. Być może w ostatnim czasie zbyt mało czasu poświęcaliśmy sobie samym i zapominaliśmy o swoich potrzebach. W związku z tym odczuwamy zmęczenie i jesteśmy bardziej podatni na choroby. Powinniśmy przynajmniej odrobinę odpocząć od pracy i znaleźć czas chociażby na krótki urlop. Krew z nosa, pojawiająca się we śnie, może także zwiastować nowe problemy i nieszczęścia, z którymi już wkrótce przyjdzie nam się zmierzyć.

Zdarza się również, że śnią nam się oczy, które krwawią. Sennik interpretuje je jako strach przed czymś, co ma dopiero nadejść. Oznacza często, że boimy się pewnych wydarzeń, o których nie wiemy, jak mogą się skończyć.

Ciekawy może wydawać się sen, w którym krew płynie z ucha. Najczęściej oznacza on dobre rady od życzliwych nam osób, których jednak nie posłuchaliśmy. Sen taki jest w związku z tym rodzajem przestrogi.