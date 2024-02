Walentynki 2024. Który znak zodiaku znajdzie miłość?

Walentynki to czas, w którym szczególnie myślimy o zakochaniu, miłości i bratniej duszy. Ci z nas, którzy jeszcze nie znaleźli swojej drugiej połówki, liczą na to, że poznają ją właśnie teraz. W wyjątkowym czasie, w którym ze wszystkich stron docierają do nas romantyczne piosenki i wszędzie widzimy czerwone serca.

Niektórzy potrafią bardzo szybko się zakochać i równie szybko porzucić obiekt swoich westchnień. Według astrologów tego rodzaju skłonności mogą zależeć od znaku zodiaku. Wskazali nawet 4 najbardziej kochliwe znaki zodiaku. Dla niektórych z nich nadchodzące walentynki będą wyjątkowe. Znów się zakochają. Może jednak w końcu znajdą miłość na całe życie?

Reklama

Reklama

4 najbardziej kochliwe znaki zodiaku

Baran: jeden z najbardziej kochliwych znaków zodiaku

Baran jest odważny i pełen energii. Zazwyczaj kieruje się w życiu emocjami i pod ich wpływem szybko podejmuje decyzje. Dotyczy to również sfery uczuciowej. Nic więc dziwnego, że to jeden z najbardziej kochliwych znaków zodiaku. W miłości chętnie przejmuje inicjatywę. Robi wszystko, aby zaimponować osobie, która wpadła mu w oko. Bardzo się wówczas stara – jest kulturalny, uroczy i zabawny. Kiedy straci kimś zainteresowanie, również nie próbuje tego ukrywać. Często zmienia obiekt swoich westchnień, ale nieustannie wierzy, że w końcu znajdzie kogoś, z kim spędzi resztę życia. Nie nastąpi to jednak jeszcze w te walentynki.

Rak – romantyk, szukający prawdziwej miłości

Rak uchodzi za jednego z największych romantyków wśród znaków zodiaku. Marzy o miłości idealnej i szuka osoby, z którą – niczym bohater romantycznych opowieści – zwiąże się na dobre i złe już do końca swoich dni. W trakcie tych poszukiwań niejednokrotnie traci głowę. Szybko jednak dochodzi do wniosku, że to tylko chwilowe zauroczenie, a nie prawdziwa miłość. Często kończy znajomość tylko dlatego, że ukochana osoba lekko go uraziła. Rak jest bowiem niezwykle wrażliwy i czuły – również na swoim punkcie. Na prawdziwe uczucie przyjdzie mu więc poczekać. Tegorocznych walentynek nie spędzi jeszcze z największą miłością swojego życia.

Walentynki 2024: Waga zakocha się na dłużej niż chwilę

Waga nie bez przyczyny znalazła się wśród najbardziej kochliwych znaków zodiaku. Jej patronką jest planeta Wenus – bogini miłości. Z tego powodu nie lubi samotności i nie ustaje w poszukiwaniach swojej wielkiej miłości. Jest otwarta, pełna energii i ma pozytywne podejście do życia. Cechy te bez problemu zjednują jej ludzi. Ona zaś ulega urokom kolejnych partnerów, za każdym razem myśląc, że to ten jedyny – na całe życie. Szybko jednak okazuje się, że znów się pomyliła. Tegoroczne walentynki mają szansę przynieść w tym zakresie pewną zmianę. W końcu uda jej się poznać kogoś, kto zawładnie jej sercem na dłużej i dla kogo całkowicie straci głowę. Nie tylko na chwilę, ale być może na całe życie.

Ryby: w walentynki poznają miłość swojego życia

Ryby mają w sobie odrobinę tajemniczości, która jak magnes przyciąga do nich nowych partnerów. Są dodatkowo atrakcyjne fizyczne i inteligentne, dzięki czemu jeszcze bardziej zwracają uwagę płci przeciwnej. Ryby niewątpliwie to najbardziej kochliwe znaku zodiaku, co nie oznacza jednak, że oddają swoje serce na długo. Unikają bowiem zaangażowania i tworzenia głębokich relacji. W końcu jednak trafiają na osobę, dla której tracą głowę, zapominają o całym świecie i o tym, aby być ostrożnym i nie angażować się zbyt szybko w znajomość. Być może właśnie w te walentynki znajdą prawdziwą miłość na resztę życia.