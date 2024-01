Przesądy związane z pieniędzmi i ich znaczenie

Niektórzy z nas są zdania, że aby osiągnąć sukces w dziedzinie finansów, należy po prostu ciężko i uczciwie pracować. Tylko wówczas nasze konto będzie miało dodatnie saldo. Inni natomiast uważają, że szczęściu – także temu związanemu z zasobnością portfela – warto czasami pomóc.

Z tego względu warto poznać przesądy związane z pieniędzmi. Przesądów związanych z pieniędzmi, a tym samym portfelem i bogactwem, jest całkiem sporo. Mają one podobno zapewnić nam przypływ gotówki, uchronić przed nieplanowanymi wydatkami i kradzieżą oraz zapewnić spokojną przyszłość.

Portfel i jego zawartość, czyli przesądy związane z pieniędzmi

Najwięcej przesądów dotyczących pieniędzy związanych jest z portfelem. Zgodnie z nimi nigdy nie powinniśmy sami kupować sobie portfela, ponieważ może to przynieść nam pecha. Jeśli zaś kupujemy go komuś to przed wręczeniem powinniśmy włożyć do niego przynajmniej drobną monetę. To rzekomo uchronić ma obdarowanego przed problemami finansowymi. Z tego samego powodu do własnego portfela nie powinniśmy zapomnieć wrzucić łuski wigilijnego karpia, która dodatkowo chronić ma nas przed kradzieżą.

Wybierając portfel, powinniśmy pamiętać o dobraniu odpowiedniego koloru. Dla pań najlepszy będzie czerwony lub zielony, natomiast dla panów czarny lub granatowy. Barwy te zapewnić mają płynność finansową. Największą popularnością cieszą się portfele czerwone ze złotymi dodatkami. To one mają podobno być gwarantem bogactwa i władzy. Portfel powinien być na tyle duży, aby można w nim było umieścić banknoty bez konieczności ich składania na pół. Dzięki temu będą "czuły się" w nim komfortowo i przyciągną do niego kolejne pieniądze.

Portfel nie powinien być zniszczony czy brudny. Jeśli pojawi się w nim jakaś dziura to należy ją zaszyć – najlepiej złotą nitką. Dziura w portfelu może bowiem przyczynić się także do dziury w naszym budżecie.

Według przesądów istotna jest zawartość portfela. Nie należy przechowywać w nim paragonów czy rachunków. Wszystko to blokuje podobno dopływ gotówki. Oprócz pieniędzy i kart płatniczych trzymajmy w nim jedynie zdjęcia bliskich, ale tylko tych, którzy dobrze nam życzą. Unikajmy zaś szczególnie tych, którzy są nam winni pieniądze. Ich wizerunki mogą ściągnąć na nas długi.

Okazuje się, że warto również – według przesądów – zwracać uwagę na numery seryjne banknotów, które mamy w portfelu. Najwięcej szczęścia mają zapewnić nam te zawierające cyfrę osiem. Im będzie ich więcej, tym więcej finansowego szczęścia możemy się spodziewać. W portfelu warto też przechowywać kocie wąsy, które podobno sprawiają, że pieniądze będą się nas wyjątkowo trzymać. Można przechowywać również lusterko, chociaż wydaje się to trudniejszym zadaniem. Jeśli jednak nam się uda – możemy wówczas liczyć na podwojenie naszej gotówki.

Inne przesądy związane z pieniędzmi

Nie brakuje także innych przesądów związanych z pieniędzmi. Najpopularniejszy z nich mówi o tym, że w żadnym wypadku nie należystawiać na podłodze torebki czy plecaka. Może to powiem sprawić, że "uciekną" z nich pieniądze. Nie warto też podobno kusić losu i śpiewać przy stole. Wraz z melodią odlecieć mogą od nas pieniądze.

Aby uchronić się przed problemami finansowymi, warto podobno unikać cieknącego kranu w domu. Wraz z kapiącą z niego wodą mają odpływać również pieniądze. Musimy też pamiętać o opuszczaniu deki sedesowej. W przeciwnym wypadku powinniśmy liczyć się ze stratą gotówki.