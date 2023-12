Zdrada. Sen a rzeczywistość

Zdrada przez partnera jest wyjątkowo przykrą sytuacją, która może nas spotkać w życiu. Staje się wówczas przyczyną ogromnego cierpienia i utraty zaufania wobec ukochanej osoby. Niejednokrotnie też z jej powodu tracimy poczucie własnej wartości. W związku z tym nie powinno dziwić, że sen o zdradzie wywołuje w nas niepokój, smutek, a nawet złość.

Boimy się snów o zdradzie, bo często uważamy, że mogą być prorocze. Pojawia się w nas strach przed tym, że jesteśmy lub zostaniemy zdradzeni także w realnym życiu. Co oznacza sen o zdradzie? Czy dotyczy naszych relacji z najbliższą osobą i powinniśmy odczytywać go negatywnie?

Co oznacza sen o zdradzie?

Sen o zdradzie może oczywiście stanowić odzwierciedlenie naszych rzeczywistych obaw. Może świadczyć o tym, że w naszym obecnym związku nie do końca mamy zaufanie do partnera, a nawet nie jesteśmy w pełni szczęśliwi i podświadomie myślimy o zakończeniu tej relacji.

Na szczęście zgodnie z tym, co mówią senniki, interpretacja tego rodzaju snów jest zupełnie inna. Nie oznacza jednak, że jest pozytywna. Znaczenie konkretnego snu zależy przede wszystkim od jego szczegółów i okoliczności w nim występujących. Może bowiem śnić nam się zarówno, że jesteśmy zdradzani jak również, że to my zdradzamy.

Jeśli śni nam się, że to my jesteśmy zdradzani, może to oznaczać problemy w naszym związku, które niekoniecznie jednak wiążą się ze zdradą. Tego rodzaju sen może też być symbolem rozczarowania naszą obecną relacją lub nawet partnerem. Natomiast sen o tym, że to my zdradzamy interpretować można jako zapowiedź poważnych problemów, mających wkrótce nadejść w naszym życiu. Mogą one pojawić się w efekcie zrobienia przez nas czegoś zabronionego lub zaniedbania wielu spraw.

Sen o zdradzie, w którym to my zdradzamy

Kolejnym motywem pojawiającym się w naszych snach jest zdrada, której dopuszczamy się z byłym partnerem. Interpretuje się ją jako tęsknotę za dawnym życiem, a nawet jego idealizowanie go. Ponadto odczytuje się ją jako oznakę pewnego niezadowolenia z obecnego stanu, w którym się znajdujemy i wewnętrzną potrzebę zmian, której podświadomie oczekujemy.

Sen, w którym zostaliśmy oskarżeni o zdradę oznacza natomiast, że przed nami trudny do rozstrzygnięcia konflikt, w którym zmuszeni będziemy zawzięcie bronić swojego stanowiska.

Zdrada w snach niekoniecznie jednak pojawia się jako czynność już dokonana. Możemy również śnić o planowaniu zdrady. Taki sen stanowi według sennika pewne ostrzeżenie przed osobą, która niedawno pojawiła się w naszym życiu, jest do nas wrogo nastawiona i chce nam zaszkodzić.

Co oznacza sen o zdradzie przez przyjaciela?

Zdradzeni możemy zostać – zarówno w realnym życiu jak i we śnie – nie tylko przez swoją drugą połówkę. Nielojalne zachowanie może spotkać nas także ze strony przyjaciela. Jeśli śni nam się taka sytuacja, wówczas świadczy ona o ewentualnym pojawieniu się w najbliższym czasie trudności, które znacząco wpłyną na nasze życie, a nawet obniżą jego jakość. Podobnie brzmi interpretacja snu, w którym to my zdradziliśmy przyjaciela. Istnieje jednak pewna różnica – w tym przypadku życiowe kłopoty mamy ściągnąć na siebie sami, swoim niewłaściwym zachowaniem.