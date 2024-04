Te znaki zodiaku nie schudną do lata

Wielkimi krokami zbliża się lato i wakacje. Zrzucamy z siebie grube kurtki, swetry i długie spodnie, odsłaniając zdecydowanie więcej ciała. Do tego czasu zostało jednak jeszcze kilka miesięcy. Wielu z nas postanawia wykorzystać je na pozbycie się zbędnych kilogramów i boczków, aby bez skrępowania pokazać się na plaży w stroju kąpielowym. Jedni w tym celu decydują się zastosować dietę, a inni stawiają na ćwiczenia.

Okazuje się jednak, że w przypadku niektórych osób plany związane z uzyskaniem szczupłej sylwetki nie mają szansy zostać zrealizowane. Wszystkiemu winny jest ich znak zodiaku. Według astrologów data urodzenia wpływa nie tylko na charakter, ale również decyduje o skłonnościach związanych z jedzeniem, a co za tym idzie o sylwetce.

Podczas gdy jedne znaki zodiaku dużą uwagę przywiązują do zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania, inne nie potrafią powstrzymać się przed zjedzeniem kolejnego batonika. Te ostatnie mają zazwyczaj skłonność do tycia. Niektóre z nich próbują walczyć z nadprogramowymi kilogramami. Zazwyczaj jednak bez skutku. Nie potrafią bowiem wytrwać na żadnej diecie dłużej niż kilka dni. Zamiast zaś wybrać się na spacer i zapewnić sobie trochę ruchu na świeżym powietrzu, wolą zasiąść przed telewizorem lub komputerem i oglądać kolejne odcinki ulubionego serialu. Nie powinno więc dziwić, że te znaki zodiaku nie schudną do lata.

Byk i radość z jedzenia

Byk jest znakiem zodiaku, któremu trudno jest zrezygnować z codziennych radości, komfortowego życia i luksusu. Tym samym nie potrafi odmówić sobie drobnych przyjemności w postaci porcji szarlotki z bitą śmietaną i lodami czy paczki solonych orzeszków. To w połączeniu z raczej leniwą naturą i niechęcią do nadmiernego wysiłku fizycznego sprawia, że ten znak zodiaku ma skłonność do tycia.

Rak. Znak zodiaku, który nie schudnie do lata

Rak to niezwykle wrażliwy znak zodiaku. Nawet drobne zmartwienia urastają w jego oczach do ogromnych problemów i są źródłem sporego stresu. Ten zaś często próbuje "zajadać", co daje mu chwilową radość i zapomnienie, ale czego efektem są boczki i nadprogramowe kilogramy. W utrzymaniu prawidłowej wagi dodatkowo nie pomaga raczej leniwy tryb życia, który preferuje. W związku z tym tenznak zodiaku nie schudnie do lata.

Lew: Nie potrafi wytrwać na diecie

Lewuwielbia robić wrażenie na wszystkich dookoła. Chętnie imponuje swoimi umiejętnościami kulinarnymi i równie chętnie spożywa przygotowane przez siebie posiłki. Ze względu na swój porywczy i impulsywny charakter robi to często w zbyt dużych ilościach, czego efektem jest nadwaga. Z tą zaś trudno mu walczyć, bo nie potrafi wytrwać na diecie. Nie dla niego ograniczenia i skrupulatne liczenie kalorii.

Ryby: Huśtawki nastrojów i kolejna przekąska

Ryby są wyjątkowo emocjonalne i często zdarzają im się huśtawki nastrojów. To wówczas najchętniej sięgają po kolejnego pączka lub batonika, przez co mają skłonność do tycia. Ich melancholijna natura ma również wpływ na sposób spędzania przez nie wolnego czasu. W jego trakcie zdecydowanie chętniej śledzą losy bohaterów ulubionego serialu niż wyciskają siódme poty na siłowni.