Lew - charakterystyka ogólna (23 lipca – 22 sierpnia)

Lew to znak zodiaku, któremu patronuje Słońce. Lew należy do żywiołu ognia, co znajduje odzwierciedlenie w jego charakterze. Jak przystało na prawdziwego króla jest charyzmatycznym liderem i ceni sobie prestiż. Lubi być we wszystkim pierwszy i podporządkowywać sobie innych. Sława i oklaski to coś, o czym śni po nocach i marzy w ciągu dnia.

Lew wierzy w siebie i docenia swoją wartość. Czasami tak bardzo, że bywa egoistą i narcyzem. Potrafi na swój temat stworzyć wiele mitów i złudzeń. Wszystko po to, aby być nieustannie podziwianym. Lew na pierwszy rzut oka jest silny i odważny, jednak po bliższym poznaniu okazuje się również wrażliwy i podatny na różne emocje. Dąży do realizacji celów, które sobie wyznaczył. Nie zrażają go życiowe trudności, z którymi zresztą chętnie się mierzy. Nawet porażki nie są w stanie zniechęcić go do dalszego działania.

Lew a relacje z ludźmi

Lew jest pełen optymizmu i entuzjazmu, a swoją radością życia może śmiało obdzielić kilku pesymistów. Potrafi porwać za sobą tłumy. Zawsze jednak dba o tych, którzy za nim poszli i staje w obronie słabszych czy pokrzywdzonych.

Lew jest otwarty na ludzi, których często obdarza dużym zaufaniem. Jeśli jednak zostanie ono zawiedzione, Lew łatwo nie wybacza. W relacjach z innymi ponad wszystko ceni sobie szczerość. Potrafi rozmawiać niemal z każdym i to na każdy temat. Jest wyjątkowo asertywny i potrafi zawzięcie bronić swojego zdania. Jego silny charakter i chęć podporządkowanie sobie wszystkich i wszystkiego może zniechęcać do niego niektórych ludzi. Czasami tak bardzo chce być lubiany czy wręcz uwielbiany przez innych, że potrafi udawać kogoś, kim nie jest.

Lew a praca

Lew jest ambitny, uparty, zdyscyplinowany i świetnie zorganizowany. Te cechy ułatwiają mu osiągnięcie wielu zawodowych sukcesów. Wyśmienicie czuje się na wszystkich stanowiskach, które wiążą się z władzą, prestiżem i zachwytem tłumów. Nie boi się wystąpień publicznych. Wręcz przeciwnie – on je uwielbia. Lew to urodzony dyrektor, prezes i polityk. Jego środowiskiem naturalnym jest scena – najlepiej ogromna i oświetlona blaskiem fleszy. Lew to idealny materiał na aktora, artystę i dziennikarza. Odnajdzie się jednak również w wielu innych zawodach. Ważne, aby miał w nich szansę odnieść sukces oraz zyskać sławę i uznanie, chociażby wśród współpracowników.

Lew a miłość

Lew lubi flirtować i romansować, ale do czasu. Z zachowaniami tymi kończy, kiedy spotka swoją wielką miłość. Nie następuje to jednak wyjątkowo szybko, ponieważ Lew przez długi czas ma silną potrzebę niezależności i nie marzy o poważnej i trwałej relacji.

Z Lwem udany związek może jednak stworzyć tylko ktoś, kto wystarczająco mu zaimponuje i kogo będą zazdrościć mu inni. Idealnie jeśli będzie to osoba, która mu się podporządkuje, pozwoli prowadzić przez życie oraz będzie hojnie obdarzać komplementami. W zamian otrzyma stabilizację, poczucie bezpieczeństwa oraz ogrom troski.

Lew a zdrowie

Lew to zdecydowanie nie typ kanapowca. Jest aktywny fizycznie i dzięki temu przez długie lata cieszy się dobrym zdrowiem. Czasem jednak lekceważy sygnały ostrzegawcze, które wysyła mu organizm, domagający się większej troski i wizyty lekarskiej. Na tę ostatnią Lew zresztą decyduje się tylko w ostateczności. Najczęściej dopadają go choroby związane z serce, kręgosłupem i żołądkiem.