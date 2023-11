Czym jest horoskop dietetyczny?

Horoskop dietetyczny to stosunkowo nowy trend, który pozwala dopasować rodzaj diety do konkretnego znaku zodiaku. Trend ten znany jest również pod nazwą żywienia zodiakalnego. Zgodnie z nim nasz znak zodiaku może wpływać na czynniki, które odpowiadają za dietę i tryb życia. Do najważniejszych z nich należą: aktywność fizyczna, odporność na stres, upodobania kulinarne, skłonność do używek. W związku z tym jedne znaki zodiaku chętniej uprawiają sport, a inne mają skłonność do używek.

Horoskop dietetyczny a cztery żywioły znaków zodiaku

Każdy znak zodiaku należy do jednego z czterech żywiołów: ognia, wody, ziemi i powietrza.

Znaki żywiołu ognia

Do żywiołu ognia należy Baran, Lew i Strzelec. To znaki, które są pełne energii, radości i optymizmu. Aby mogły w pełni cieszyć się życiem, potrzebują dużo słońca i świeżego powietrza. Z tego powodu najlepszym samopoczuciem cieszą się w sezonie wiosenno-letnim. Natomiast jesienią i zimą częściej dopadają je przeziębienia i inne infekcje. Na szczęście szybko sobie z nimi radzą – podobnie jak z poważniejszymi chorobami przewlekłymi.

Znaki żywiołu wody

Znaki żywiołu wody to Rak, Skorpion i Ryby. Osoby spod tych znaków często dopadają smutki i mają skłonność do refleksji. Pod względem fizycznym mają największe problemy z układem pokarmowym. Na szczęście w przypadku chorób ich organizmy potrafią szybko się regenerować i wracać do pełni sił.

Znaki żywiołu ziemi

Do żywiołu ziemi zalicza się Byk, Panna i Koziorożec, które cieszą się dobrym zdrowiem. Zawdzięczają to odpowiednim nawykom żywieniowym i dbałości o kondycję fizyczną. Nie bez znaczenia w ich przypadku jest odpowiednia organizacja i praktyczne podejście do wielu spraw.

Znaki żywiołu powietrza

Znaki żywiołu powietrza to Bliźnięta, Waga i Wodnik. Znaki te są ciekawe świata i wszystko chcą objąć swoim rozumem. Dosyć często zmieniają zdanie. Jednocześnie bywają zawzięte i porywcze. Z tego powodu dotykają je problemy z układem nerwowym, krążenia i oddechowym.

Żywienie zodiakalne, czyli dieta a znak zodiaku

Jeżeli chcemy, aby nasza dieta nam sprzyjała – spójrzmy na nasz znak zodiaku. Astrologowie podpowiadają, na co w swojej diecie powinny zwrócić uwagę poszczególne znaki zodiaku.

Baran prowadzi intensywny tryb życia, ale często nie zwraca większej uwagi na swoją dietę. Zdarza więc mu się jadać niezdrowo i nieregularnie, a do tego często w pośpiechu. Jest narażony na choroby nerwowe, choroby oczu i zębów. Powinien szczególną uwagę zwrócić na większą ilość warzyw i owoców w swojej diecie. Ograniczyć musi przy tym kawę i alkohol. Jego dieta powinna być bogata w żelazo.

Byk nie przepada za ruchem, zdecydowanie woli spędzać czas na wygodnej kanapie. Ma skłonność do spożywania tłustych potraw, a przez to cierpi na podwyższony poziom cholesterolu oraz nadwagę. Byk powinien przede wszystkim zrezygnować z podjadania. Warto również, aby do swojej diety włączyły ostre przyprawy, które przyspieszają metabolizm.

Bliźnięta nieustannie poszukują czegoś nowego, również w swoim menu. Brakuje im jednak czasu i cierpliwości. W związku z tym zbyt często jedzą w biegu. Najbardziej narażone bywają na zmęczenie i infekcje układu oddechowego. W diecie powinny postawić na proste i wartościowe składniki, z których można skomponować ciekawe dania. Na czas jedzenia powinny zawiesić swój życiowy pośpiech.

Rak mają dużą skłonność do szybkiego tycia i chudnięcia. Znak ten ma szczególnie wrażliwy układ pokarmowy, na który zdecydowanie źle wpływa jego skłonność do obfitych posiłków i podjadania. Dodatkowo na jego problemy trawienne negatywnie wpływa stres, który jest ciągle obecny w jego życiu. Rak powinien zatem postawić na dietę lekkostrawna i regularne spożywanie posiłków.

Lew czerpie z życia pełnymi garściami i uwielbia ucztować. Ma problem z utrzymaniem prawidłowej wagi, ponieważ nie potrafi odmówić sobie wielu kulinarnych przyjemności, a jednocześnie podczas stosowania diety miewa słomiany zapał. Lew jest narażony głównie na choroby serca i układu krążenia. W swojej diecie powinien zredukować ilość słodyczy, smażonego mięsa i białego pieczywa.

Panna słynie z dobrej organizacji, która przejawia się również przy komponowaniu diety. Z natury wykazuje skłonność do jedzenia tego, co naturalne, a zatem i zdrowe. W związku z tym zamiast niezdrowej przekąski zazwyczaj wybierze owoc lub warzywo. Panna miewa problemy z wątrobą i jelitami. Warto, aby w jej menu znalazło się więcej świeżych ryb.

Waga to znak zodiaku, który zazwyczaj prowadzi nieregularny tryb życia. Do tego uwielbia potrawy tłuste i ciężkostrawne. Nie dziwi więc, że często skarży się na choroby żołądka i jelit. Waga powinna zdecydowanie postawić na regularność posiłków i ograniczenie niezdrowych przekąsek oraz używek w postaci kawy i papierosów. Nie może również zapominać o wypijaniu odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia.

Skorpion jest niezwykle odporny zarówno fizycznie jak i psychicznie. Nie potrafi długo usiedzieć w jednym miejscu. Z tego powodu jednak cierpi jego dieta, a zwłaszcza regularność spożywania posiłków. W związku z tym miewa problemy trawienne. Skorpion powinien zdecydowanie zmniejszyć spożywanie niezdrowych przekąsek, a postawić na więcej warzyw i owoców.

Strzelec źle znosi wszelkie swoje nadprogramowe kilogramy i kolejne fałdki tłuszczu. Niestety jego skłonność do tłustych i kalorycznych dań nie pomaga w walce z niedoskonałościami. Powinien zdecydowanie więcej się ruszać, na czym z pewnością zyska jego kręgosłup. Powinien też do swojej diety dodać więcej zdrowych składników.

Koziorożec raczej nie ma problemu z nadwagą, co zawdzięcza swojej skrupulatności i odpowiedniej kontroli. Zazwyczaj do późnej starości cieszy się dobrym zdrowiem. Czasami jednak stres odreagowuje, jedząc niezdrowe przekąski. Miewa częste problemy skórne. Z tego powodu ważne, aby poprzez dietę dostarczał swojemu organizmowi odpowiednią ilość witaminy C i karotenu.

Wodnik zazwyczaj docenia znaczenie zdrowej diety i dba, aby właściwie się odżywiać. Mimo wszystko w jego organizmie czasami brakuje wielu witamin. Warto więc, aby do swojego menu dorzucił kolejny owoc lub warzywo. Zdecydowanie też powinien unikać mocno przetworzonej żywności, pełnej konserwantów.

Ryby podatne są niestety na niezdrowe przekąski i używki. Zdecydowanie za rzadko też zdrowo gotują w domu, a zbyt często korzystają z opcji zamawiania jedzenia. Czasami zmagają się z alergiami. W ich diecie więcej powinno być chudego mięsa i ciemnego pieczywa. Ryby powinny także pamiętać o tym, że ogromne znaczenie dla dobrego samopoczucia ma regularne spożywanie posiłków.