Numer domu i mieszkania. Czy jest ważny?

Decydując się na zakup domu czy mieszkania, zwracamy uwagę na wiele czynników. Do najistotniejszych zaliczyć można oczywiście cenę, lokalizację i sąsiedztwo, możliwości dojazdu do ważnych dla nas miejsc, metraż, układ pomieszczeń czy ich wykończenie. Niewielu z nas zwraca uwagę na adres przyszłego lokum, a dokładnie na jego numer. Tymczasem – według numerologii – może on mieć duże znaczenie dla nas i naszej rodziny. Istnieją podobno numery domów i mieszkań, które przynoszą szczęście ich mieszkańcom.

Numery domów i mieszkań, które przynoszą szczęście

Numerologia jest dziedziną zajmująca się odczytywaniem znaczenia liczb w naszym życiu. Te zaś otaczają nas niemal na każdym kroku. Jednymi z ważniejszych są te wynikające z naszej daty urodzenia. Mogą – zdaniem numerologów – wiele o nas powiedzieć. Okazuje się jednak, że istotny może być również nasz adres, a dokładnie numer, pod którym mieszkamy. Jeśli wierzyć numerologii – istnieją numery domów i mieszkań, które przynoszą szczęście ich mieszkańcom.

Konkretne liczby, dzięki swojej magicznej mocy, zapewniają powodzenie w życiu osobom zamieszkującym pod pewnymi adresami. Mieszkańcy takich domów mogą liczyć na spore powodzenie w kwestiach miłosnych i finansowych. Mają też szansę cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu.

Sprawdzamy, które numery domów i mieszkań przynoszą szczęście ich mieszkańcom. Wyjaśniamy, jaką moc mają konkretnecyfry w naszych adresach i w czym mogą nam pomóc.

Te numery domów i mieszkań przynoszą szczęście ich mieszkańcom

Jeśli chcemy wiedzieć, czy nasz numer domu lub mieszkania, przynosi szczęście, powinniśmy obliczyć tzw. liczbę domu. W przypadku, w którym numer składa się tylko z jednej cyfry, nie trzeba wówczas przeprowadzać żadnych wyliczeń. Numer ten jest jednocześnie wspomnianą liczbą domu. Jeżeli jednak numer składa się z dwóch lub więcej cyfr, należy je do siebie dodać tak, aby ostatecznie uzyskać liczbę jednocyfrową.

Przykładowo dla numeru domu 58 wyliczenia wyglądają następująco: 5+8=13, a więc 1+3=4. Liczba domu o numerze 58 to 4.

Numerologia wskazuje liczby domu, które przynoszą wyjątkowe szczęście. To numerologiczna dwójka, czwórka i szóstka.

2

Dom lub mieszkanie o liczbie 2 to wyjątkowa przystań, w której można schronić się przed problemami i odpocząć od zgiełku świata. Panuje w nim rodzinna i ciepła atmosfera, a jego mieszkańcy obdarzają się wzajemną miłością i szacunkiem. Miejsca zamieszkania oznaczone numerologiczną dwójką sprzyjają współpracy i dobrym relacjom. Z tego miejsca bije prawdziwe szczęście.

4

Numerologiczna czwórka w oznaczeniu domu lub mieszkania to przede wszystkim symbol stabilności i rozwagi. Takie numery domów i mieszkań przynoszą szczęście ich mieszkańcom – zarówno to związane ze sferą relacji z najbliższymi jak i w dziedzinie finansów. Mieszkańcy mogą tu liczyć na duże sukcesy i nie muszą martwić się brakiem środków do życia.

6

Szóstka to również – według numerologii – liczba domu, która wyjątkowo sprzyja jego mieszkańcom. W takim domu wszyscy czują się kochani, bezpieczni i potrzebni. Jest tu przestrzeń zarówno na wspólne spędzanie czasu jak i odrobinę tak potrzebnej prywatności. W tym przytulnym, rodzinnym gniazdku, każdy znajdzie swoje miejsce i poczuje się szczęśliwy.