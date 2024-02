Zazdrość - uciążliwa przypadłość

Zazdrość to zazwyczaj wyjątkowo negatywna cecha. Zazdrosne kobiety okazują swoją przypadłość zarówno wobec najbliższych, jak i niemal zupełnie obcych osób. Nieustannie podejrzewają więc swojego partnera o zdradę. Nie może on spokojnie rozmawiać z żadną kobietą. Zwykła wymiana uprzejmości z sąsiadką czy kilka pytań zadanych sprzedawczyni są powodem kolejnych domowych awantur. Zazdrośnice nie pozostają obojętne również wobec sukcesów innych, nawet bliskich przyjaciół. Zazdroszczą awansu zawodowego, nowego samochodu i zagranicznych wakacji. Uważają, że zawsze wszyscy mają lepiej od nich. To one zaś ciężko pracują i nieustannie się starają.

Kobiety o jakich imionach to wyjątkowe zazdrośnice?

Zazdrość zdecydowanie utrudnia opisanym kobietom życie i jest powodem ciągłych frustracji. Cierpią na tym ich relacje z innymi. One same wprowadzają negatywną atmosferę w trakcie spotkań z rodziną i znajomymi.

Według ezoteryków skłonność do zazdrości oraz innych cech związana może być z imieniem, które nosimy. Z tego względu wskazują, że kobiety o pewnych imionach to zazdrośnice. Nie są z tego powodu najlepszymi kandydatkami na żony, przyjaciółki, współpracowniczki, a nawet sąsiadki.

Na liście znalazło się 6 imion: Dominika, Iwona, Klaudia, Sandra, Weronika, Zofia.

Dominika

Dominika jest imieniem pochodzącym z języka łacińskiego od słowa "dominicus", czyli "pochodząca od Pana". Kobieta nosząca to imię jest ambitna i w pełni skupiona na realizacji założonych celów. Wyjątkowo ceni sobie niezależność i lubi mieć kontrolę nad innymi. To z tego powodu bywa niezwykle zazdrosna zarówno o zbyt długie spojrzenie posłane przez męża w stronę kelnerki, jak i o nowy płaszcz, który kupiła sobie sąsiadka.

Iwona

Iwona to imię pochodzenia germańskiego lub celtyckiego. Jest żeńską formą imienia Iwo. Pochodzi od słowa "iwa" – "łuk z cisowego drewna". Kobieta nosząca to imię idzie przebojem przez życie. Nie brakuje jej radości i energii. Jednak w obliczu problemów bywa zagubiona. Jest też nieugięta w swoich przekonaniach i zazdrości. Ta cecha często utrudnia jej życie i komplikuje relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Iwona nawet w najbliższych czasami widzi wrogów i tych, którzy mają w życiu więcej szczęścia niż ona.

Klaudia

Klaudia jest imieniem pochodzącym z języka łacińskiego i oznacza kobietę należącą do rzymskiego rodu Klaudiuszów. W życiu uważnie obserwuje innych, a w ich ocenie stara się kierować obiektywizmem i sprawiedliwością. Niestety często wszystko przesłania jej zazdrość. Tę przejawia szczególnie wobec wybranka swojego serca. Tego zaś nie jest jej trudno znaleźć – ma w sobie wiele wrodzonego wdzięku, który przyciąga uwagę mężczyzn.

Sandra

Sandra to imię pochodzące z języka włoskiego i stanowiące skróconą formę imienia Aleksandra. Kobieta nosząca to imię jest zaradna i pomysłowa. Nie potrafi jednak cieszyć się tym, co posiada. Zbyt często skupia się na tym, że inni mają lepiej od niej. Stanowi to dla niej źródło nieustannej frustracji i jest powodem niekontrolowanych wybuchów zazdrości. Jej zaborcza natura ujawnia się zwłaszcza wobec partnera, którego nieustannie kontroluje i podejrzewa o zdrady.

Weronika

Weronika jest imieniem pochodzącym z języka greckiego i oznaczającym "przynosząca zwycięstwo". Kobieta nosząca to imię jest żywiołowa, a niekiedy nawet wyjątkowo wybuchowa. Do tego brak jej pewności siebie. Z tego powodu wszędzie widzi intrygi, a każdego wokół siebie posądza o spisek. Jest zazdrosna o każdą kobietę, która pojawia się w otoczeniu jej partnera. Potrafi z zazdrością patrzeć również na nowy samochód sąsiada i modną torebkę koleżanki.

Zofia

Zofia to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa "sophia", które oznacza mądrość. Kobieta nosząca to imię wyróżnia się życiową mądrością – jest zaradna i pracowita. Pragnie być przez wszystkich doceniana. Kiedy nie czuje się uwielbiana przez najbliższych, potrafi wpaść złość i stać się wyjątkowo zazdrosna. Z tego powodu miewa problemy w relacjach z najbliższymi i nie zawsze bywa przez nich lubiana.