Przed nami święto zakochanych. Astrologowie zdradzają, które znaki zodiaku spędzą ze sobą udane walentynki. Dla niektórych będzie to pierwsza wspólna randka, zaś dla innych - kolejna. We wszystkich przypadkach los może okazać się łaskawy dla tych par. Będą one miały szansę stworzyć długotrwałe relacje. Sprawdzamy, o kim mowa.