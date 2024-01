Imię wróżbą na całe życie?

Imię to ważny element naszej tożsamości. Identyfikuje nas i wyróżnia wśród innych. Zostało nadane nam z konkretnego powodu. Być może w czasie, w którym przyszliśmy na świat, było wyjątkowo modne. Wówczas wśród rówieśników mamy z pewnością wiele osób, które noszą to właśnie imię. Innym powodem, dla którego otrzymaliśmy imię, mógł być fakt, że posiadała je już wcześniej jakaś bliska dla naszych rodziców osoba. Mógł to być ktoś z rodziny czy znajomych, ale także bohater ulubionego filmu, serialu lub książki. Wybór naszego imienia mógł też być podyktowany wyłącznie tym, że podobało się ono naszym rodzicom lub idealnie pasowało – według nich – do naszego nazwiska.

Dopiero po wielu latach sami możemy ocenić ich wybór i powiedzieć, czy był trafiony. Swoje imię możemy uwielbiać lub nienawidzić. W tym drugim przypadku możemy je oficjalnie zmienić lub zwyczajnie – bez urzędowej ścieżki – zacząć używać innego.

Ezoterycy są zdania, że imię ma ogromny wpływ na nasze życie. To ono odpowiadać ma za to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach i w jaki sposób odnosimy się do innych ludzi. Imię warunkuje bowiem naszą osobowość i charakter.

Jego wybór ma być niejako wróżbą na całe życie. Może dawać nam zdrowie, siłę, radość, i optymizm. Może decydować o predyspozycjach do wykonywania konkretnego zawodu, umiejętności zarządzania finansami czy powodzeniu u płci przeciwnej. Istnieją podobno również imiona, które przyciągają szczęście. Ich właściciele idą przez życie, unikając wielkich trosk i problemów. Jeśli zaś pojawiają się jakieś drobne przeciwności, szybko udaje im się je pokonać. Odnoszą sukcesy na wielu polach – zarówno tych osobistych jak i zawodowych. Są powszechnie lubiani i mają wielu przyjaciół.

Żeńskie imiona, które przyciągają szczęście

Beata

Beata jest imieniem pochodzącym z języka łacińskiego od słowa "beata", które oznacza błogosławiona i szczęśliwa. Los jej sprzyja, chociaż wiele zawdzięcza również ciężkiej, codziennej pracy. Jest osobą inteligentną i zdolną , a przy tym niezwykle empatyczną i życzliwą. Zjednuje ludzi wokół siebie.

Felicja

Felicja to imię pochodzące od łacińskiego słowa "felix" – szczęśliwy, łaskawy, życzliwy. Kobieta nosząca to imię jest szlachetna, spokojna i zrównoważona. Dzięki temu nie podejmuje niepotrzebnego ryzyka. Zresztą nie musi, skoro jej imię przyciąga szczęście, którym uwielbia dzielić się z innymi.

Joanna

Joanna to imię pochodzenia hebrajskiego. Wywodzi się od "Jo-hanan", które oznacza "Jahwe jest łaskawy". Kobieta o tym imieniu jest pracowita, ambitna i świetnie zorganizowana. Codziennie z zapałem i radością zapracowuje więc na swoje szczęście. To zaś sprzyja jej zarówno w miłości jak i w pracy.

Męskie imiona, które przyciągają szczęście

Aleksander

Aleksander to imię pochodzące z języka greckiego od słów "alekso" – bronię oraz "andros" – mężczyzna, a więc można je tłumaczyć jako obrońcę ludzi. Mężczyzna o tym imieniu wyróżnia się siłą i energią. Jest ciekawy świata i nie potrafi usiedzieć na miejscu. Nieustannie szuka szczęścia i bardzo często je znajduje.

Jerzy

Jerzy jest imieniem wywodzącym się z języka greckiego od słowa "geos", czyli ziemia. Oznacza więc rolnika uprawiającego ziemię. Mężczyzna o tym imieniu jest bystry, ma niesamowitą intuicję i wiele zainteresowań. Dzięki temu tworzy świetne strategię, w tym tę pozwalającą osiągać szczęście w życiu.

Ryszard

Ryszard jest imieniem pochodzącym z języka germańskiego od słów "richi" – bogaty, potężny oraz "hart" – silny, mocny. Mężczyzna o tym imieniu jest niezależny i pewny siebie. Uwielbia działać i jest w tym zazwyczaj zdeterminowany. Można więc powiedzieć, że nie stoi z założonymi rękoma, ale aktywnie pomaga szczęściu.