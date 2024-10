Pełnia Księżyca w październiku 2024 to spektakularne zjawisko na niebie, a według astrologii – także idealna okazja do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Co oznacza Krwawy Księżyc i co dokładniej mu się przypisuje?

Pełnia Myśliwych. Kiedy będzie Krwawy Księżyc?

Już w czwartek 17 października 2024 roku na niebie zobaczymy największy superksiężyc w tym roku. Księżyc będzie tej nocy wyjątkowo blisko Ziemi, przez co będzie wydawał się większy i jaśniejszy niż zwykle.

Pełnia Myśliwych to tradycyjna nazwa nadawana pełni, która pojawia się w październiku. W przeciwieństwie do innych pełni, Pełnia Myśliwych ma szczególne znaczenie ze względu na swój pomarańczowo-czerwony odcień, gdy unosi się nad horyzontem, co potęguje wrażenie mistycyzmu i surowości jesiennych nocy.

Co oznacza Krwawy Księżyc w astrologii?

Wiele osób wierzy, że Krwawy Księżyc przynosi duża dawkę energii i że oznacza czas na działanie i podejmowanie odważnych decyzji, a także na realizację planów, które wcześniej mogły wydawać się zbyt ryzykowne.

Superpełnia w Baranie

Podczas październikowej pełni doświadczymy Superpełni w Baranie. Oznacza to przypływ energii oraz większej asertywności, a także gotowości do podejmowania decyzji. Wszystko za sprawą energii Barana, w którym znajdzie się Księżyc – sprzyja to działaniu, odwadze i inicjowaniu nowych projektów. Uważa się też, że będzie to dobry moment na podjęcie kroków, które wcześniej odkładaliśmy na później. Innymi słowy, superpełnia w Baranie daje dodatkową motywację i energię, by postawić na swoim i ruszyć do przodu z zupełnie nową siłą.

Pełnia Księżyca a wpływ na samopoczucie

Pełnia Księżyca uważana jest przez wiele osób za czas pełen magii i tajemniczości. Wiele osób odczuwa w tym czasie zmiany w samopoczuciu. Choć nauka ich jednoznacznie nie potwierdziła niektórzy przyznają, że odczuwają w czasie pełni księżyca m.in. bezsenność i zaburzenia snu czy nasilenie emocji.