Pełnia Księżyca to zjawisko, które od wieków interesuje ludzkość. Obserwowana co miesiąc na niebie, sprawia, że na każdego wpływa zupełnie inaczej. Jedni podczas pełni czują przypływ energii i sił witalnych, inni wręcz przeciwni znoszą ją źle. Są nerwowi, wrażliwi i nie mają energii. Przez wieki to właśnie ta faza Księżyca służyła ludziom to planowania prac, zbiorów, czy polowań.

Takie nazwy nosi wrześniowa Pełnia Księżyca

Każda pełnia miała i do dziś ma swoją nazwę. Wrześniowa głównie nazywana jest "Kukurydzianym Księżycem". Występuje również pod nazwą "Księżyc Żniwiarzy", "Jęczmienny Księżyc", czy "Pełnia Księżyca Plonów". To właśnie ta ostatnia nazwa jest bardzo symboliczna. Nie tylko dlatego, że to właśnie w tym czasie wczesne pojawianie się Księżyca na niebie pozwalało rolnikom kontynuować zbiory w nocy, ale także ze względu na to, że w astrologii to czas podsumowań planów oraz wyzwań, z jakimi trzeba się było zmierzyć w ostatnich miesiącach.

Kiedy wypada Pełnia Księżyca we wrześniu 2024?

Pełnia Księżyca zwana Kukurydzianym Księżycem wypadnie dokładnie w poniedziałek 16 września. Najlepiej będzie widziana o godzinie 4;36 rano. Jak to bywa w trakcie każdej pełni jej działanie będziemy odczuwać zarówno kilka dni przed i kilka dni po niej. Dodatkowym zjawiskiem, które będziemy obserwować na niebie we wrześniu będzie również Zaćmienie Księżyca. Będzie ono miało miejsce 18 września w środę. Okazuje się, że zjawisko to będzie widoczne w zachodniej części Polski, blisko granicy z Niemcami.

Co przyniesie nam pełnia we wrześniu 2024?

Jak co roku wrześniowa pełnia będzie dla wielu z nas czasem podsumowań i rozliczeń. Niejedna osoba przeprowadzi bilans zysków i strat, będzie świętowało sukcesy albo poniesie porażkę. Ten czas dosyć mocno odbije się na naszych relacjach. Niektóre z nich będą musiały pokonać zawirowania i burze. Inne po prostu nie przetrwają próby czasu i staną się historią. W trakcie trwania czasu "Kukurydzianego Księżyca" warto zastanowić się nie tylko nad tym, co łączy albo dzieli nas z innymi, ale także nad tym, jaką relację mamy z samym sobą. Czy to, co dzieje się w moim życiu spełnia moje oczekiwania? Czy umiem zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym?

To odczujemy podczas pełni "Kukurydzianego Księżyca"

Czas wrześniowej pełni będzie dla wielu z nas czasem sporych zmian. Nie wolno się ich bać. Lepiej nie tylko z odwagą w nie wejść, ale też wykorzystać na tyle, na ile się da. Z racji tego, że to pełnia Księżyca w Rybach wzmocni się nasza empatia, wrażliwość, ale też intuicja. To jej przede wszystkim warto w tym czasie zaufać najbardziej. Być może odczujemy potrzebę wejścia w nasze głębokie uczucia i afirmacje swojej bliskiej i dalekiej przyszłości. Warto to zrobić zwłaszcza w okolicach 18 września 2024, czyli zaćmienia Księżyca. To doświadczenie może naprawdę mocno wzbogacić nasze życie.