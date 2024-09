Nów Księżyca we wrześniu 2024 wypada dokładnie 3 września wczesnym rankiem. Tę datę warto mieć z tyłu głowy. Okazuje się, że energia, która narodzi się w tym czasie, może mieć ogromny wpływ nie tylko na emocje i odczucia, ale też to, co się wydarzy w naszym życiu.

Reklama

Aż trzy znaki zodiaku powinny być szczególnie ostrożne przez kilka najbliższych dni. To one będą szczególnie wrażliwe na jej działanie. Kto dokładnie musi się mieć na baczności, gdy nadejdzie wrześniowy Nów Księżyca?

Nów Księżyca. Te 3 znaki zodiaku czekają kłopoty

BYK

Znaków ostrzegawczych na drodze Byka pojawi się bardzo wiele. Czy je zauważy? Oby, bo najbliższe dni będą dla niego naprawdę ogromnym wyzwaniem. To, co wydawać się będzie ciekawą i wartą rozważenia propozycją, będzie przysłowiowym rzucaniem słów na wiatr. Lepiej nie dać się zwieść i zostać przy tym, co znane i sprawdzone. Zarówno 3 września 2024 jak i w kolejnych dniach nie obiecuj i nie podejmuj ważnych decyzji. Jeśli tego nie zrobisz, błędy będziesz naprawiać przez najbliższych kilka miesięcy.

PANNA

Mimo, że to znak zodiaku, który zazwyczaj jest bardzo rozważny i zanim podejmie decyzję sto razy się zastanowi, nów Księżyca sprawi, że będzie błądził jak nigdy. Na jego drodze pojawi się wiele przeszkód, które do tej pory nigdy nie wydawały się zbyt trudne. Teraz jednak problemów będzie tak dużo, że trzeba będzie zebrać się w sobie i odeprzeć ten zmasowany atak. W otoczeniu Panny pojawi się sporo osób, które podłożą kłody pod nogi. Zarówno wrogowie, jak i fałszywi przyjaciele będą czekali na nawet najdrobniejszą potyczkę.

KOZIOROŻEC

To trzeci znak zodiaku, który powinien obawiać się energii płynącej z nowiu Księżyca. Jego intuicja sprawi, że od razu wyczuje, że coś jest nie tak. Może być tak, że ktoś się z tym znakiem zodiaku pokłóci. Do niektórych konfliktów, co prawda nie dojdzie, ale będą wisieć na włosku. Koziorożce w najbliższych dniach powinny trzymać język za zębami i zniknąć z pola widzenia szefów, przełożonych, czy współpracowników. Po burzy, czytaj pod koniec tygodnia, na nowo zaświeci dla Was słońce.