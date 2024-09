Nów Księżyca, który miał miejsce 3 września 2024 roku zapoczątkował dni obfitujące w bardzo mocną i szczególną energię. Lunacja ta będzie miała wpływ na wszystkie znaki zodiaku. Jednak jeden z nich będzie cieszył się nią szczególni. To dzięki niej los się do niego uśmiechnie a jego plany i zadania zakończą się tak, jak tego chciał.

Nów Księżyca w Pannie przyniesie zmiany

Nów Księżyca w Pannie, który wypada właśnie we wrześniu 2024 roku, to czas nowych początków, ale i pożegnań. To, co nie służyło, co ciążyło, właśnie teraz trzeba zostawić za sobą.

Może warto będzie w tych najbliższych dnia dokonać jakiegoś osobistego rytuału, by to co przypomina nam te złe chwile, wydarzenia i osoby, nie kojarzyło się nam z przeszłością. Jaki znak zodiaku będzie pod szczególnym działaniem nowiu Księżyca w znaku Panny?

Ten znak zodiaku odczuje przypływ bogactwa

Mowa o Koziorożcu. To właśnie on odczuje dobrą energię. Ta będzie wspierała jego działania i plany. To czas, by odważyć się i wybrać nową drogę. Nie obawiać się i nie przejmować, że coś nie wyjdzie. Nowe możliwości sprawią, że sukces pojawi się bez nadmiernego wysiłku i trudu. Dlatego też zamknij za sobą drzwi do tego, co cię stopuje, pozbawia energii i idź po nowe. Zdecydowanie, odważnie i z podniesioną głową. Na pewno się nie zawiedziesz.

Pamiętaj, że projekty, które teraz rozpoczniesz i którym nadasz bieg będą jednymi z lepszych, jakich się podejmiesz. Jednocześnie zadbaj o siebie stwórz zdrową relację z samym sobą. Nowe cele, czy spełnione ambicje nie cieszą, gdy nie jesteśmy zadowoleni z samych siebie.

Zadaj sobie ważne pytanie: Jak ten cel, który podjąłem służy mojej przyszłej drodze?". Działania podjęte teraz, gdy króluje nów Księżyca sfinalizują się w czasie zaćmienia w Pannie, które będzie miało miejsce w marcu 2025 roku.