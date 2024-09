Wystarczy proste równanie, by dowiedzieć się, jaka cyfra w najbliższych dniach będzie miała mocny wpływ na to, co zadzieje się w naszym życiu. Aby to obliczyć trzeba dodać do siebie cyfry znajdujące się w dniach tego tygodnia. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 35, 3 + 5 = 8.

Kolejne równanie to dodanie do tej cyfry, tych z miesiąca oraz roku. 8 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4 = 25,

2 + 5 = 7. Okazuje się, że w najbliższych dniach przewodzić nam będzie właśnie cyfra 7. Co to oznacza?

Numerologia na ten tydzień. Jaka cyfra będzie nam przewodzić?

Według numerologii cyfra ta jest cyfrą boską, która pojawia się m.in. w Biblii. To oznacza, że będzie to dla nas czas, gdy zaczniemy zastanawiać się nad przeszłością, ale też przyszłością. Zrobimy rachunek sumienia, zastanowimy nad sobą i naszymi emocjami. Zadamy sobie bardzo ważne pytanie: "Dokąd idziemy?".

Ten tydzień z racji królującej nad nim cyfry 7 sprawi, że zaczniemy się zastanawiać nad zmianami i podejmowaniem decyzji, które podpowie nam nasza intuicja. Zwłaszcza w sferze uczuć pojawią się silne wibracje i chęci zmian.

Czemu warto zaufać w tym tygodniu?

Numerologiczna 7 sprawi, że będziemy chcieli odciąć się od wszystkiego i zaszyć w ciemnym kącie, sami ze sobą. Lepiej jednak tego nie robić. Żeby podjąć jak najlepsze dla nas decyzje, dobrze jest porozmawiać z bliskimi i otworzyć się na ich punkt widzenia. Ten tydzień to czas intuicji, ale też otwierania się na świat.