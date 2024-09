Wrzesień a szczególnie jego pierwsze dni to czas, gdy powstaje nowa energia. Nów Księżyca wypada właśnie w pierwszych dniach tego miesiąca. To czas, gdy pojawia się wiele emocji. Niektóre z nich są dobre, niektóre nie do końca. Właśnie te drugie można ujarzmić, stosując rytuały szeptuch na wrzesień.

Ten rytuał ochroni we wrześniu dom przed złą energią

Te sprawdzone metody podlaskich babuszek sprawią, że nasz dom a co za tym idzie i my sami, ochronimy się przed złą energią, nieszczęściem i złym losem. Wystarczy tylko jeden prosty gest i jedna powszechnie dostępna roślina, by zapewnić sobie dobre moce.

Warto jednak pamiętać, że rytuał ten stosuje się tylko raz i tylko w danym miesiącu. Co w takim razie trzeba zrobić, by ochronić swój dom i zapewnić mu dobrą energię we wrześniu? By to zrobić wystarczy tylko jedna roślina. Mowa o bylicy. To zioło jest powszechnie dostępne teraz, gdy czas zbierania zboża jest już zakończony. Roślinę tę można znaleźć na łąkach i polach.

Metoda szeptuch z użyciem bylicy

Jak dokonać rytuału szeptuch z użyciem bylicy? Co trzeba zrobić? Wystarczy gałązkę tej rośliny zamoczyć w jeziorze albo rzece. Kiedy będzie płynąć na tafli, należy trzy raz obrócić ją w prawą stronę. Potem wyjąć z wody i położyć na słońcu, by wyschła. Tak przygotowaną i ususzoną należy powiesić w domu nad drzwiami. W ten sposób przygotowania i umieszczona zapewni ochronę domu i przyciągnie dobrą energię.