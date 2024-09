Nów Księżyca we wrześniu 2024 będzie naprawdę wyjątkowy. Powoli zamyka się czas błogiego lenistwa i wakacji spędzanych z mniejszą ilością obowiązków i wyzwań zawodowych a zaczyna okres wytężonej pracy. Dla wielu osób to będzie dzień, w którym zaczną się zmiany nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym.

Reklama

Kiedy wypada nów Księżyca we wrześniu 2024?

Kiedy dokładnie wypada nów Księżyca? Będzie on miał miejsce 3 września a jego kulminacja nastąpi o godzinie 3:56. To właśnie wtedy pojawi się energia, która odczuwana przez kilka najbliższych dni, sprawi, że będzie nam się chciało zmieniać nie tylko nasze życie, ale i świat wokół nas. To właśnie ona przygotuje nas zarówno na życiowe rewolucje, jak i nadchodzącą jesień. Wrześniowy nów następuje dokładnie 15 dni od pełni Księżyca w sierpniu.

To przyniesie ze sobą nów Księżyca tej jesieni

Okazuje się, że tego samego dnia co wrześniowy Nów Księżyca, rozpocznie się nowy rok numerologiczny 2025. Patronować mu będzie cyfra 9. To właśnie ona, podobnie jak sama energia Luny będzie wspierać naszą pracę nad zmianami, których będziemy chcieli dokonać. Dzięki niej będziemy mieć siłę i energię do działania. To ona sprawi, że nasze plany na pewno się sfinalizują a co za tym idzie zakończą z dużym, jeśli nie spektakularnym sukcesem.

Zmian w czasie Nowiu Księżyca powinni dokonać przede wszystkim ci, którzy czują potrzebę sporych rewolucji w swoim życiu. Zodiakalna Panna to ta, która nie ociąga się i chce, by wiele rzeczy zadziało się tu i teraz. Kocha, gdy wszystko jest dopracowane i uzgodnione. Dlatego też życiowe rewolucje, które teraz nastąpią i których się podejmiemy będą naprawdę bardzo efektywne. Ważne staną się szczegóły i wszelakie drobnostki, które doprowadzą do pomyślnego zakończenia zaplanowanych zmian.

Reklama

Nów Księżyca może przynieść zmiany nie tylko zawodowe

Warto jednak w tych życiowych rewolucjach, dać sobie odrobinę wytchnienia. Lepiej nie popadać w nadmierny perfekcjonizm i doskonałość. To nie prowadzi do wymarzonego sukcesu, ale zniechęcenia i wypalenia. Może okazać się, że Nów Księżyca we wrześniu będzie też doskonałym czasem, by dokonać porządków także w swoim życiu osobistym. Nie ograniczaj się teraz w czułościach i wyznaniach. Mów co naprawdę leży ci na sercu. Jeżeli coś nie idzie tak jak trzeba, czujesz się zaniedbany albo zapomniany, nie ukrywaj tego. Idź za głosem serca. Jeżeli podpowiada, że czas zakończyć jakąś relację, zrób to. Nie bój się samotności. Ona także jest czasem potrzebna do tego, by na nowo odnaleźć siebie i swoje powołanie.