Przesądy i wierzenia mówią, że to właśnie uporządkowany portfel przyciąga bogactwo i szczęście w życiu. To, co w nim trzymamy, ma mieć ogromny wpływ na nasze życie. Wielu z nas nie wie, co powinno się w nim znaleźć, a co zdecydowanie powinno wylądować w koszu.

Tego nie trzymaj w portfelu. Zamiast szczęścia, przyciągniesz pecha

Wielu z nas w swoich portfelach nosi zdjęcia bliskich osób. Ten sentymentalny gest nie jest jednak wskazany. Okazuje się, że jeśli chcemy, by pieniądze się nas trzymały, lepiej jest się ich pozbyć. Powód? Osoby, które uwiecznione są na fotografiach mogą mieć długi lub regularnie zapożyczać się u innych osób. Lepiej więc nie trzymać zdjęć blisko pieniędzy.

Co należy wyrzucić z portfela?

Co jeszcze warto wyrzucić z portfela? Okazuje się, że wśród przedmiotów, które wpływają na przypływ szczęścia i pieniędzy a dokładniej mówiąc hamują go, są stare rachunki, wyblakłe paragony, nieważne karty płatnicze a nawet przeterminowane recepty. Dlatego też warto się ich pozbyć z portfela.

Trzeba pamiętać również o tym, by nasz portfel był w miarę nowy i nie miał zbyt wyraźnych śladów użytkowania. Równie ważny jest także jego kolor. Czerwony lub złoty przyciągać będzie nie tylko pieniądze, ale też miłość.

Co zrobić, by przyciągnąć pieniądze?

Na to, by przyciągnąć pieniądze najlepsze są afirmacje. To pozytywne myśli powtarzane w naszej głowie, które wzmocnią pozytywne myślenie o danej sytuacji. Można tworzyć swoje osobiste afirmacje, ale można też korzystać z tych, które przygotowują np. psycholodzy.

Stosując afirmacje pamiętajmy o tym, by były to zdania twierdzące. Przykładowo: "Mam pieniądze"; "Jestem bogatym człowiekiem"; "Mój portfel jest pełny pieniędzy". Chodzi o to, by komunikat był jasny i klarowny. Ważne jest to, by wierzyć w to, co się mówi. Ważne jest, by ograniczyć negatywne myśli do minimum. Pamietać trzeba o tym, że tylko pozytywne myślenie przyciąga to, co naprawdę chcemy osiągnąć i o czym marzymy.