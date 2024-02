Róże: Idealne kwiaty na walentynki

Niemal każda kobieta lubi dostawać kwiaty. Są one więc doskonałym prezentem lub eleganckim dodatkiem do niego z takich okazji jak urodziny, imieniny, Dzień Kobiet czy rocznica ślubu. Mogą być również miłym akcentem wręczanym bez żadnej okazji. Kwiaty to niezmiennie podarunek, który wywołuje uśmiech, a nawet wzruszenie na twarzy kobiety.

Zbliżające się walentynki to jeden z tych dni w roku, w które przed kwiaciarniami ustawiają się długie kolejki mężczyzn, chcących kupić swoim wybrankom kwiaty. Jednymi z najpopularniejszych tego dnia są róże – tak uwielbiane przez większość kobiet. Czerwoną różę śmiało można uznać za jeden z symboli walentynek.

Wato wiedzieć, że kolor i liczba róż wręczanych kobiecie ma konkretne znaczenie. O ile większość z nas doskonale odczytuje symbolikę czerwonej róże, o tyle znajomość znaczeń innych kolorów tych kwiatów oraz różnej ich liczby w bukiecie już nie jest taka oczywista. Wyjaśniamy, co oznaczają kolory róż i ich liczba.

Co oznacza kolor róż?

Czerwone róże cieszą się ogromną popularnością zwłaszcza w walentynki. Nic dziwnego, w końcu symbolizują miłość, namiętność i pasję. Jeśli mężczyzna wręcza kobiecie kwiaty w tym właśnie kolorze, chce bez żadnej wątpliwości oznajmić, że jest wybranką jego serca. Czerwone róże to niezawodny sposób, aby otwarcie powiedzieć o swoim wielkim uczuciu. Są doskonałym wyborem właśnie na walentynki, ale również z okazji ważnej rocznicy.

Różowe róże to mniej znany i bardziej wieloznaczny symbol. Kwiaty te mogą oznaczać zauroczenie, podziw, romantyzm, delikatność, ale również niepewność. Obdarowana nimi kobieta może niewątpliwie poczuć się wyjątkowo. Wszak nie jest z pewnością obojętna mężczyźnie, od którego dostała taki podarunek. Takie kwiaty idealnie sprawdzą się na początku rodzącej się, poważniejszej relacji. Pomogą zbudować bliższą więź. Z powodzeniem mogą zostać wręczone na jednej z pierwszych randek.

Żółte róże wzbudzają sporo kontrowersji. Z jednej strony ich kolor symbolizuje optymizm, radość, przyjaźń i sympatię. Jednak z drugiej strony uchodzą za złą wróżbę dla znajomości i brak szans na jej rozwój w kierunku romantycznej relacji. Ten kolor róży może też oznaczać zazdrość, zdradę lub utracone uczucie. Kwiaty o tej barwie nie będą więc najlepszym pomysłem na walentynki.

Pomarańczowe róże są symbolem radości, ciepła i optymizmu. Kwiaty w takim kolorze to prawdziwy zastrzyk pozytywnej energii. Mężczyzna wręczając je kobiecie może dawać do zrozumienia, że chciałby, aby ich znajomość z relacji koleżeńskich i przyjacielskich przeniosła się na romantyczny poziom. Te kwiaty mogą być więc doskonałym pomysłem na walentynki.

Białe róże są oznaką czystości, wrażliwości, zachwytu oraz szacunku. Mogą symbolizować również prawdziwą, uduchowioną miłość. Taki prezent od mężczyzny może znaczyć, że darzy on obdarowaną kobietę wyjątkowym szacunkiem, ale również miłością. Kwiaty w tym kolorze mogą również oznaczać przeprosiny i chęć pogodzenia się. W pewnych sytuacjach sprawdzą się więc w walentynki.

Liczba róż w bukiecie: Jakie ma znaczenie?

Nie tylko kolor róż, ale również ich liczba ma konkretne znaczenie. Według powszechnie przyjętych zasad nieparzysta liczba kwiatów w bukiecie oznacza pozytywne uczucia i dobre zamiary. Natomiast ich parzysta liczba może okazać się nieszczęśliwa i przynieść pecha obdarowanej osobie.

Najpopularniejsze liczby róż w bukiecie i ich znaczenie: