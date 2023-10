Znak zodiaku - Skorpion (23.10.-22.11.)

Skorpion to osoba urodzona między 23 października a 22 listopada. Patronują jej planety Mars i Pluton. Jest znakiem zodiaku należącym do żywiołu Wody – podobnie jak Rak i Ryby. Z tego powodu jego życiem rządzą emocje. Ma wyostrzone zmysły i wierzy swojej intuicji.

Skorpion i jego wady

Niewiele jest znaków zodiaku, które cieszą się tak nieprzychylną opinią jak Skorpion. Swoją osobowością zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. Reaguje nad wyraz emocjonalnie, a intensywność jego działań odstrasza od niego wiele osób. Wyjątkowo dobrze czuje się, kiedy może dominować i rządzić. Uwielbia bowiem kontrolować zarówno osoby w swoim otoczeniu jak i bieżącą sytuację. Niestety często z tego powodu wywołuje konflikty.

7 pozytywnych cech Skorpiona

Warto jednak bliżej przyjrzeć się Skorpionowi, aby przekonać się, że posiada on również wiele pozytywnych cech. Czyni go to z pewnością jednym z najbardziej tajemniczych znaków zodiaku.

W relacjach z innymi, przede wszystkim bliskimi sobie osobami, Skorpion jest wyjątkowo lojalny. To właśnie oddanie i poświęcenie najbliższym oraz ogromne zaangażowanie w związek uznać można za jedne z największych zalet Skorpiona. Zdecydowanie można na nim polegać.

Z tego powodu jest również troskliwy i opiekuńczy. Potrafi doskonale zadbać o innych, zwłaszcza o swoich bliskich. Chętnie roztacza też opiekę nad wszystkimi, którzy jej potrzebują.

Kolejną zaletą Skorpiona jest jego wytrwałość i determinacja w dążeniu do obranego celu. Skorpion zdecydowanie nie podda się bez walki. Potrafi również podnieść się po porażce i dalej podążać wyznaczoną przez siebie ścieżką.

Z tą cechą nierozerwalnie wiąże się kolejna, a mianowicie odwaga. Często potrafi zdobyć się na zdecydowanie więcej od innych. Nie wystraszy go byle drobnostka, a i większym strachom spojrzy prosto w oczy. Potrafi przy tym radzić sobie ze stresem, nawet w obliczu piętrzących się problemów. Jest gotowy zrobić wiele i odważnie pójść do przodu, szczególnie jeśli ma ku temu ważny powód.

Skorpion należy niewątpliwie do grona ambitnych znaków zodiaku, co również wiąże się ze wspomnianą wcześniej determinacją. Robi wszystko, aby spełnić swoje marzenia i osiągnąć to, co sobie wcześniej zaplanował.

Z pewnością warto wspomnieć o wyjątkowej empatii Skorpiona. Jego intuicja i wrodzona wrażliwość sprawiają, że potrafi doskonale wspierać innych. Można u niego znaleźć zrozumienie i pocieszenie w trudnych chwilach.

Skorpiona wyróżnia też jego pasja i zaangażowanie. Jeśli tylko na czymś mu zależy, poświęca się temu całkowicie. Dla konkretnej idei, w którą wierzy, jest w stanie zrobić wiele. Podobnie jak dla marzeń.