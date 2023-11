Znak zodiaku a długość życia

Na długość naszego życia wpływa wiele czynników. Wśród nich często wymienia się tryb życia, sposób odżywiania i czynniki genetyczne. Astrologowie do tej listy dodają jeszcze nasz znak zodiaku.

Data urodzenia ma decydować zatem nie tylko o naszej osobowości, ale również o długości życia. Niektóre znaki zodiaku mają cechy, które sprzyjają długowieczności. Do cech tych zaliczyć należy przede wszystkim: skłonność do zdrowego odżywiania i unikania używek, dużą aktywność ruchową, mniejszą skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań, dużą odporność na stres. Ponoć szczególnie trzy znaki zodiaku mają szansę na wyjątkowo długie życie.

Koziorożec z dużą szansą na długowieczność

Największe szanse na długowieczność ma zdecydowanie Koziorożec. Zawdzięcza to niewątpliwie prowadzonemu przez siebie trybowi życia. Uwielbia ruch i aktywność fizyczną, co pomaga zachować mu dobrą kondycję nawet w późnych latach życia. Poza siłą fizyczną Koziorożca wyróżnia wysoka odporność psychiczna. Świetnie radzi sobie zarówno z wszelkimi niewygodami jak i stresami dnia codziennego. Do życia podchodzi z optymizmem i stara się jak najwięcej z niego korzystać. Ma wiele pasji. Jest towarzyski i otacza się bliskimi. Koziorożec wydaje się z wiekiem wręcz młodnieć. Wiek dojrzały nie przeszkadza mu śmiać się, żartować i bawić się jak młodzieniaszek.

Byk - długowieczny realista

Byk jest z natury spokojny i realnie podchodzi do życia. Nie traci czasu na snucie planów. Zamiast tego woli od raz przystąpić do działania. Nie przepada za zmianami i boi się ryzyka. Takie zachowanie niejednokrotnie chroni Byka przed przykrymi konsekwencjami i niebezpiecznymi sytuacjami. Jest zwolennikiem sprawdzonych rozwiązań. Trzyma nerwy na wodzy i niełatwo wyprowadzić go z równowagi. Do tego wykazuje dużą odporność na stres. Podobnie jak Koziorożec ceni ruch i zdrowy tryb życia. Byk zawsze wygląda na młodszego niż jest w rzeczywistości.

Waga - urodziwa staruszka

Waga podobnie jak Byk ceni sobie spokój i stabilizację. Niezbyt często decyduje się podejmować w swoim życiu ryzyko. Nie jest wielką fanką uprawiania sportu, jednak zdaje sobie sprawę z dużego znaczenia ruchu. Często wybiera się więc pospacerować. Wyjątkowo dba o swój wygląd. Z tego powodu w jej życiu jest miejsce na zdrową dietę i różne zabiegi pielęgnacyjne. Wadze wraz z wiekiem udaje się osiągać coraz większą równowagę wewnętrzną, co istotnie pomaga jej zachować dobre samopoczucie do późnej starości.