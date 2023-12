Przepowiednie Nostradamusa. Co wydarzy się w 2024 roku i w kolejnych latach?

Nostradamus. Najsłynniejszy wizjoner w dziejach

Nostradamus, a właściwie Michel de Nostredame, żył w latach 1503-1566 i przeszedł do historii za sprawą swoich wizji, w których rzekomo udało mu się przewidzieć wiele ważnych wydarzeń w historii ludzkości. Poza przepowiadaniem przyszłości zajmował się również aptekarstwem, medycyną i astrologią. Skutecznie walczył z dżumą, zbierającą w ówczesnej Europie ogromne żniwo. Po tym jak podobno udało mu się przewidzieć śmierć francuskiego króla Henryka II Walezjusza, został doradcą jego żony Katarzyny Medycejskiej.

W 1555 roku ukazało się dzieło Nostradamusa zatytułowane "Les Prophéties"("Przepowiednie"), na które składają się 942 rymowane czterowiersze (tetrastychy) pogrupowane po sto tzw. centurii. Jest to utwór, w którym autor w poetycki sposób przepowiada, co czeka świat i ludzkość na przestrzeni wieków. Wizje te – jak twierdzą ich zwolennicy – pełne są zamieszek, konfliktów, wojen, chorób i śmierci. Nie brakuje tu określeń o charakterze apokaliptycznym. Całość napisana jest mieszanką kilku języków. Autor zastosował również liczne środki stylistyczne, które utrudniają zrozumienie właściwego sensu poszczególnych zdań. Brak też konkretów w postaci dat czy szczegółowych miejsc.

Ze względu na wymienione aspekty dzieło Nostradamusa wymyka się jednoznacznej interpretacji, a staje się okazją do snucia wielu mało prawdopodobnych teorii. Słowa szesnastowiecznego wizjonera mogą być tłumaczone na wiele sposobów i łatwo jest je dopasować do różnych wydarzeń zarówno z ubiegłych wieków jak i tych mających miejsce współcześnie.

Przepowiednie Nostradamusa, które rzekomo się sprawdziły

Nostradamus to jeden z najsłynniejszych autorów przepowiedni w historii świata. Mimo że jego wizje nigdy nie zostały potwierdzone naukowo, od kilku wieków rozpalają wyobraźnię kolejnych pokoleń. Nieustannie znajdują się zwolennicy jego teorii, którzy są zdania, że szesnastowiecznemu jasnowidzowi udało się przewidzieć wszystkie istotniejsze wydarzenia w dziejach ludzkości. Uważają, że Nostradamus rzekomo przepowiedział m.in. rewolucję francuską, dojście Hitlera do władzy, zamach na prezydenta Kennedy’ego, lądowanie na Księżycu, ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku. Niektórzy przypisują mu nawet to, że przewidział wybuch pandemii Covid-19 czy śmierć brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Przepowiednie Nostradamusa. Co wydarzy się w 2024 roku i w kolejnych latach?

W związku ze zbliżaniem się nowego roku temat przepowiedni Nostradamusa powraca. Co wydarzy się w 2024 roku i w kolejnych latach według francuskiego wizjonera?

Według niektórych interpretatorów przepowiedni Nostradamusa 2024 roku upłynie w Europie pod znakiem kryzysu ekonomicznego. Ten zacząć ma się we Włoszech i rozprzestrzenić na cały kontynent. Przyszły rok ma być rzekomo wyjątkowo trudnym czasem dla naszych portfeli. Inflacja i drożyzna jeszcze bardziej mają wpływać na każdy dzień naszego życia. Częściej niż dotychczas ludzie doświadczać mają biedy i głodu.

W wizjach Nostradamusa na kolejne lata mają również pojawiać się problemy związane z globalnym ociepleniem i katastrofami klimatycznymi. Niektórzy zwolennicy wizji Nostradamusa twierdzą także, że w 2024 rok pojawią się również pozytywne wydarzenia. Wówczas ma zostać rzekomo wynaleziony sposób na zatrzymanie starości. Nie wiadomo jednak, na czym dokładnie miałby polegać. Warto jeszcze dodać, że Nostradamus - poza tym, że podobno przewidział wiele wydarzeń w dziejach - miał również w swoich przepowiedniach podać datę końca świata. Ten ma nastąpić jednak dopiero w 3797 roku.

Zapoznając się z interpretacjami przepowiedni Nostradamusa na 2024 rok i kolejne lata warto zawsze mieć na uwadze fakt, że nie zostały one nigdy potwierdzone i pamiętać o tym, że sposób ich zapisu stanowi pole do dużych nadużyć.