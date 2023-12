Znaki zodiaku, które nie lubią świątecznych porządków

Przed Bożym Narodzeniem wielu z nas zabiera się za świąteczne porządki. Trzepiemy dywany, wycieramy kurze i zaglądamy z odkurzaczem lub mopem w każdy zakamarek naszego domu. Niektórzy z nas układają szczegółowy plan porządków i do jego realizacji przystępują już kilka tygodni przed świętami. Inni zabierają się za szykowanie swojego domu na święta zaledwie kilka dni przed tym wydarzeniem. Z tego powodu boją się, że nie zdążą na czas i nerwowo zaczynają wykonywać kilka czynności jednocześnie. Jest jeszcze jedna grupa, do której należą najwięksi bałaganiarze, którzy szczerze nie znoszą świątecznych porządków. Kto się do nich zalicza? Astrologowie twierdzą, że są 4 znaki zodiaku, które nie lubią świątecznych porządków.

Te znaki zodiaku to najwięksi bałaganiarze

Baran

Baran to największy bałaganiarz wśród znaków zodiaku, który wyjątkowo nie lubi świątecznych porządków. Żyje w szybkim tempie i nieustannie gdzieś gna. Ma mnóstwo energii, aby odkrywać nowe miejsca. Nie starcza mu jej jednak już na sprzątnie własnych czterech ścian. Zresztą jest w nich tak rzadkim gościem, że zwyczajnie nie ma na to czasu. Jeśli jednak ten znak zodiaku zmobilizuje się do świątecznych porządków, robi je bardzo pobieżnie. Szybko odkurzy podłogę, ale już daruje sobie jej mycie. Przetrze okna, ale nie zawsze już starczy mu zapału, aby wyprać firanki. Porozrzucane rzeczy schowa do szafek, jednak niekoniecznie tych właściwych. Baran w ogóle się tym nie martwi. Idealny porządek nie będzie mu potrzebny – na święta z pewnością gdzieś wyjedzie.

Bliźnięta

Bliźnięta są ciekawe świata, towarzyskie i mają sto pomysłów na minutę, a do tego słomiany zapał. Dla ich domu oznacza to nic innego jak wieczny bałagan, który próbują raz na jakiś czas posprzątać. Niestety z marnym skutkiem. Nie dziwi więc, że ten znak zodiaku nie lubi świątecznych porządków, chociaż niejednokrotnie z zapałem do nich przystępuje. Ambitnie zaczyna od czyszczenia filiżanek stojących na najwyższej półce kuchennego kredensu, by w połowie zadania przejść do mycia okien, a ostatecznie pogodzić się z faktem, że w kolejne święta w ich domu nie zapanuje ład i harmonia. Nie przeszkodzi to jednak towarzyskim Bliźniętom zaprosić do siebie rodzinę i miło spędzić Boże Narodzenie.

Waga

Waga to jeden z najbardziej niezdecydowanych znaków zodiaku. Wyjątkowo długo zastanawia się nad podjęciem każdej decyzji, a co tylko może odkłada w nieskończoność. Być może ta cecha wpływa na jej podejście do sprzątania. Bardzo chciałaby mieć wokół siebie porządek, ale nigdy nie może go ostatecznie zrobić. Już ma zacząć pranie zasłon, ale w końcu tego nie robi. Przygląda się im i nie jest pewna, czy są aż tak brudne, że wymagają czyszczenia. Podobnie sytuacja wygląda z wyrzucaniem niepotrzebnych rzeczy. Niby wie, że trzeba, ale ciągle wydaje jej się, że któryś z tych przedmiotów może się jeszcze przydać. W związku z tym ten znak zodiaku nie lubi świątecznych porządków. On w tym czasie woli zastanawiać się, gdzie spędzić święta.

Ryby

Ryby to prawdziwie artystyczne dusze. W szeroko rozumianej sztuce szukają ukojenia dla swojej wrażliwej duszy. Nie są jednak wrażliwe na bałagan. Ten nie robi na nich najmniejszego wrażenia. Wręcz przeciwnie. Traktują go jako coś pozytywnego – rodzaj artystycznego nieładu, w którym zresztą czują się najlepiej. W związku z tym nie widzą potrzeby sprzątania. Z tego samego powodu nie lubią świątecznych porządków. Usuwanie pajęczyn, czyszczenie mebli i pastowanie podłóg nie są dla nich. Czekają, aż inni domownicy ogarną cały bałagan, aby później mogły wraz z nimi zasiąść do świątecznego stołu i cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa, którego tak często im brakuje.