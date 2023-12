Boże Narodzenie: Te znaki zodiaku wzbogacą się w święta

Boże Narodzenie związane jest z większymi wydatkami, po których nasz budżet często jest mocno nadszarpnięty. Przygotowanie świątecznych smakołyków i zakup prezentów dla najbliższych nie pozostają bez wpływu na stan naszego konta. Z tego powodu dodatkowy zastrzyk gotówki w tym czasie jest szczególnie mile widziany. Astrologowie wskazują, że mogą na niego liczyć niektóre znaki zodiaku.

Bożonarodzeniowa premia, podwyżka, wygrana czy prezent w postaci sporej gotówki sprawią, że 4 znaki zodiaku wzbogacą się w święta. W tej kwestii gwiazdy zdecydowanie będą im sprzyjać. Dzięki temu nie odczują w swoim budżecie dziury spowodowanej przygotowaniem świąt. Będą też mogły zaszaleć w kwestii prezentów dla najbliższych i nie będą zmuszone kierować się przy wyborze wyłącznie ceną. Będą więc miały gest, a ich upominki pozwolą spełnić wiele marzeń.

Ponadto dobra sytuacja finansowa sprawi, że jeszcze po świętach będą mogły pozwolić sobie na krótki i nieplanowany wyjazd, dzięki któremu zregenerują się i nabiorą sił przed sylwestrową zabawą. Tę zresztą – ze względu na zasobność portfela – mają szansę spędzić w wyjątkowy sposób. Jeśli tylko takie będzie ich życzenie, mogą bawić się do białego rana na eleganckim przyjęciu lub wziąć w tym czasie udział w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym jak chociażby wieczór w operze.

Te znaki zodiaku wzbogacą się w święta

Kim będą szczęśliwcy, których konta jeszcze w okresie Bożego Narodzenia zasilą dodatkowe środki? To Baran, Skorpion, Koziorożec i Ryby. Te znaki zodiaku wzbogacą się w święta. Dzięki temu będą mogły cieszyć się tym wyjątkowym i rodzinnym czasem, nie martwiąc się o finanse.

Baran: szansa na podwyżkę jeszcze przed świętami

Baran zostanie doceniony w pracy. Pilne wykonywanie przez niego wszystkich obowiązków służbowych i sporo godzin nadliczbowych spędzonych w biurze w końcu zostanie zauważone przez szefa. Ten znak zodiaku może w związku z tym liczyć na podwyżkę. Nie musi więc martwić się o pieniądze na organizację świąt. Przypływ gotówki sprawi, że wystarczy ich, aby zaprosić całą rodzinę i świętować przy stole uginającym się od bożonarodzeniowych przysmaków.

Skorpion: przypływ gotówki przed Bożym Narodzeniem

Skorpion pod koniec grudnia otrzyma od losu szansę na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Może to być na przykład dobrze płatne zlecenie. Jeśli wykorzysta tę możliwość, już w święte będzie mógł cieszyć się z efektów swojej pracy. Ma też szansę zobaczyć uśmiech na twarzy swoich bliskich, obdarowanych droższymi niż zazwyczaj prezentami. Ten znak zodiaku nie wyda jednak na podarunki całej dodatkowej gotówki. Zostawi coś dla siebie i po świętach pozwoli sobie na odrobinę luksusu w postaci wyjścia do eleganckiej restauracji czy wyjazdu do SPA.

Koziorożec: ten znak zodiaku wzbogaci się w święta

Koziorożec również będzie zadowolony z zasobności swojego portfela, którego zanadto nie uszczuplą nawet zakupy nowych, modnych ozdób choinkowych czy eleganckiego stroju, w którym zasiądzie do wigilijnej kolacji. Na czas świąt przypada sezon zodiakalnego Koziorożca. Dzięki temu może on liczyć na dodatkowy przypływ gotówki. Jego pracowitość i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych zostaną docenione jeszcze przed końcem roku. Może spodziewać się sporej świątecznej premii.

Ryby: niespodziewany przypływ gotówki na Boże Narodzenie

Ryby to ostatni znak zodiaku, który także wzbogaci się w święta. Głównym źródłem dodatkowej gotówki w przypadku tego znaku zodiaku nie będzie jednak premia, podwyżka czy dodatkowe zlecenie. Ryby w końcu otrzymają zwrot pożyczki, którą ktoś dawno temu u nich zaciągnął. Na uregulowanie tego długu za bardzo już nie liczyły, więc tego rodzaju przypływ gotówki pod koniec roku wyjątkowo je ucieszy. Pieniądze te pozwolą zorganizować im piękne święta dla swoich bliskich. Być może nawet odważą się porzucić tradycję i wyjechać z rodziną na Boże Narodzenie do ciepłych krajów lub w polskie góry.