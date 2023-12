Te znaki zodiaku mogą zepsuć święta. Czego nie lubią w Bożym Narodzeniu?

Boże Narodzenie jest dla większości z nas wyjątkowe. Jednak 3 znaki zodiaku nie lubią świąt. Mycie okien, pieczenie pierniczków i wędrowanie po galeriach handlowych w poszukiwaniu prezentów zdecydowanie nie należą do ich ulubionych zajęć. Czują frustrację, a nawet złość, słysząc świąteczne piosenki i oglądając reklamy z uśmiechniętą rodziną przy wigilijnym stole. Ta bowiem forma spędzania czasu nie jest ich ulubioną.

Nie przepadają za tłokiem w kuchni, w której unosi się zapach smażonego karpia zmieszany z aromatem pierogów i kompotu z suszonych owoców. Jeszcze mniej komfortowo czują się, siedząc przy stole nakrytym białym obrusem. Nie lubią świątecznej sałatki, podobnie jak nie potrafią ukryć irytacji podczas kolejnych niedyskretnych pytań dalekiej krewnej czy uwag seniora rodu. Nie widzą nic wyjątkowego, a tym bardziej magicznego, w rodzinnych sporach na temat polityki czy religii. Tym bardziej nie zachwycają ich świąteczne rozmowy o chorobach.

Reklama

Reklama

Boże Narodzenie. Te znaki zodiaku mogą zepsuć święta

Nie powinno więc dziwić, że te 3 znaki zodiaku mogą zepsuć święta. Nie celebrują świątecznych zwyczajów i nie wnoszą do swoich domów bożonarodzeniowej atmosfery. Najchętniej nie ubierałyby choinki i nie składały życzeń. Lepiej czułyby się, mogąc wyjechaći zapomnieć o barszczu z uszkami i stertach ozdobnego papieru w bałwanki i Mikołaje. Zazwyczaj jednak, chociaż niechętnie, podtrzymują tradycję związaną z Bożym Narodzeniem. Ubierają elegancki strój i – gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazdka – przystępują wraz z najbliższymi do świętowania.

Nie są jednak wówczas najszczęśliwsze. Nic więc dziwnego, że te znaki zodiaku mogą zepsuć święta. Ich zły nastrój i negatywna energia szybko mogą udzielić się współbiesiadnikom. Stąd już tylko krok do nieudanych rodzinnych spotkań w czasie Bożego Narodzenia.

Te 3 znaki zodiaku mogą nie lubić świąt

Bliźnięta

Bliźnięta są bardzo towarzyskie i otwarte na świat. Wydawać by się więc mogło, że Boże Narodzenie i wynikające z nich rodzinne wizyty to dla nich idealny czas. Niestety – jest wręcz odwrotnie. Spotkania z dawno niewidzianym kuzynem czy niezbyt lubianą ciocią to dla tego znaku zodiaku doskonała okazja, aby powiedzieć coś kontrowersyjnego lub niemiłego. Bliźnięta uwielbiają bowiem dominować rozmowę – niekoniecznie w kulturalny sposób. Lubią prowokować i szokować. Chętnie pobudzają innych do dyskusji, a później obserwują jak wybuchają mniejsze i większe rodzinne konflikty zarówno te dotyczące jedynej słusznej wigilijnej zupy jak i konieczności udania się całą rodziną na Pasterkę.

Panna

Panna ma skłonności do perfekcjonizmu w każdej dziedzinie życia, nie wyłączając Bożego Narodzenia. Ta cecha w połączeniu z częstym krytykowaniem wszystkich i wszystkiego sprawia, że święta to dla niej trudny czas. Humor może popsuć jej drobna smuga na umytym oknie, krzywo zawiązana kokarda na prezencie czy zbyt mało pomidorowy sos w rybie po grecku. Jej dobry nastrój ulatnia się zarówno na skutek własnych jak i cudzych źle sklejonych pierogów. Ten znak zodiaku nie potrafi też docenić większości otrzymywanych prezentów, a czasami nie umie nawet odmówić sobie kilku mało sympatycznych słów skierowanych do darczyńców. Ponadto Panna, który dba o zdrowe odżywianie, zwyczajnie źle czuje się przy świątecznym stole uginającym się od tłustych i smażonych dań oraz nadmiaru słodkości.

Koziorożec

Koziorożec to bez wątpienia jeden z najbardziej pracowitych znaków zodiaku. W pełni angażuje się w swoje obowiązki zawodowe, a jednocześnie w domu czuje się całkowicie odpowiedzialny za swoich bliskich. Z tego powodu bierze aktywny udział we wszystkich przygotowaniach świątecznych od trzepania dywanów przez ubieranie choinki aż do lepienia uszek. We wszystkim – jak zawsze – chce być perfekcjonistą. Niestety bardzo szybko z tego powodu opada z sił i spod wpół przymkniętych z przemęczenia powiek nie dostrzega już blasku światełek na bożonarodzeniowym drzewku. Nie zachwyca go też wyjątkowy smak wigilijnego barszczu, w przygotowanie którego włożył tyle trudu. Marzy tylko o tym, aby święta wreszcie się skończyły, rodzina rozjechała do swoich domów, a on mógł chociaż na chwilę odpocząć przed kolejnym pracowitym rokiem w swoim życiu.