Co oznacza sen o zębach?

Sen o zębach interpretować można na wiele sposobów. Jednak zawsze jest on pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Zęby śnić mogą nam się na wiele sposobów. Mogą boleć, wypadać, być wyrywane czy brudne. Poniżej przyjrzymy się najpopularniejszym motywom zębów we śnie. Sprawdzimy, co oznacza sen o zębach w różnych okolicznościach.

Sennik: ból zębów

Reklama

Ból zębów pojawiający się w naszych snach może wzbudzać szczególną niechęć i strach. Po obudzeniu czasami sprawdzamy nawet, czy w rzeczywistości też nie czujemy żadnego dyskomfortu w jamie ustnej. Co oznacza sen o zębach w takim wydaniu? W ten sposób może odzwierciedlać się stres i presja, którą odczuwamy w codziennym życiu. Może również oznaczać konflikt, którego nie potrafimy rozwiązać. Ponadto może świadczyć o tym, że znajdujemy się obecnie na takim etapie życia, w którym nieustannie napotykamy trudności, z którymi nie potrafimy sobie poradzić.

Reklama

Reklama

Co oznacza sen o zębach: ruszające się zęby, wypadanie zębów, wyrywanie zębów?

Ruszające się zęby – według sennika- stanowią ostrzeżenie. Powinniśmy zmienić niektóre ze swoich planów. W przeciwnym wypadku spodziewać możemy się poważnych kłopotów. Sen ten oznaczać może również problemy zdrowotne, które czekają nas w najbliższym czasie. Warto więc uważniej wsłuchać się w swój organizm.

Wypadanie zębów to bardzo popularny motyw pojawiający się w snach. Tego rodzaju sen o zębach oznacza, że w naszym życiu jest aktualnie dużo niepewności i strachu. Zęby są symbolem pewnej trwałości. Jeżeli wypadają, możemy interpretować to jako nadejście w naszym życiu zmian lub utratę czegoś, a nawet kogoś. Możemy w najbliższym czasie stracić zarówno pracę jak i bliską osobę.

Wyrywanie zębów to wyjątkowo nieprzyjemny sen. Co oznacza sen o zębach w tej wersji? Przede wszystkim utratę i strach przed nią. Można rozumieć ją na wiele sposobów. Może to być utrata zdrowia, miłości, młodości czy majątku. Tego rodzaju sen symbolizować może również utratę kontroli nad własnym życiem i pojawienie się w nim kogoś, kto negatywnie je zdominuje.

Brudne, zepsute lub kruszące się zęby. Co oznacza taki sen o zębach?

Sen o brudnych zębach nawiązuje zazwyczaj do jakiegoś aspektu w naszym życiu, który znacząco zaniedbaliśmy. Może to być zdrowie, praca lub relacje z bliskimi. Ponadto taki sen symbolizować może wewnętrzną potrzebę rozwiązania dręczących nas problemów i pewnego oczyszczenia – zarówno emocjonalnego jak i fizycznego.

Zepsute zęby to – według sennika – kolejne ostrzeżenie. Tym razem przede wszystkim przed złym postępowaniem, którym możemy zaszkodzić innym i wyrządzić im krzywdę. Taki sen powinien zachęcić nas do zmiany na lepsze i wynagrodzenia innym cierpień, których doznali z naszego powodu.

Kruszące się zęby – pojawiające się we śnie – symbolizują przede wszystkim niskie poczucie własnej wartości, które wynikać może z różnych przyczyn. Jedną z nich mogą być kompleksy związane z wyglądem. Ponadto sen o kruszących się zębach może oznaczać zakończenie pewnych relacji i rozstanie.