Numerologia i data urodzenia

Numerologia oparta jest na liczbach, które mają mieć wpływ na wiele aspektów życia. W związku z tym jedną z najistotniejszych dat w naszym życiu jest data urodzenia. Poszczególne, wchodzące w jej skład cyfry, mają – według numerologów – konkretne wibracje. Wpływają one na nasz charakter, osobowość, a ponadto decydują o zdrowiu, szczęściu w miłości i powodzeniu w finansach.

2024 rok, który właśnie się rozpoczął, znajduje się pod wpływem wibracji liczby osiem. Wynika to z prostego rachunku: 2+0+2+4=8. Ósemka uznawana jest za symbol sukcesu. Dwa identyczne koła, które się na nią składają, stanowią odzwierciedlenie równowagi między duchem a materią. Obrazują ponadto powtarzający się cykl życia.

Warto wiedzieć, że – według numerologii – niektóre cyfry w naszej dacie urodzenia szczególnie sprzyjają szczęściu w kwestiach finansowych. Numerologia wskazuje cyfry w dacie urodzenia, które zapewnią przypływ gotówki w 2024 roku.

Cyfry w dacie urodzenia, które zapewnią przypływ gotówki w 2024 roku: 2, 3 i 4

Osobom, które w swojej dacie urodzenia mają cyfrę 2, uda się w rozpoczynającym się roku pomyślnie zakończyć wiele spraw związanych z finansami. Może to być spłata kredytu lub uzyskanie długo oczekiwanej podwyżki w pracy. Przed nimi, dzięki dwójce, także całkiem nowe możliwości.

Data urodzenia, w której znajduje się cyfra 3, to kolejna szczęśliwa data w 2024 roku. Jej posiadacze mogą w ciągu najbliższych miesięcy spodziewać się przypływu sporej gotówki. Być może właśnie dzięki trójce uda im się wygrać sporą sumę albo zarobić w wyniku nowego, świetnego planu biznesowego.

Kolejna cyfra w dacie urodzenia, która zapewni szczęście w finansach w 2024 roku, to cyfra 4. Osoby, które są jej posiadaczami mogą liczyć na zdecydowanie dodatnie saldo na koncie. W ich przypadku będzie ono jednak wynikiem przede wszystkim wytężonej pracy i wielu nadliczbowych godzin spędzonych w biurze. Czwórka będzie jednak niewątpliwie w tym roku im sprzyjać.

7 i 8: te cyfry w dacie urodzenia zapewnią przypływ gotówki w 2024 roku

Cyfra 7 w dacie urodzenia również będzie tą, która zapewni przypływ gotówki w 2024 roku. Osoby, które mają ją w swojej dacie urodzenia, w rozpoczętym właśnie roku w końcu odważą się podjąć kroki, które planowały od dawna. Dzięki temu znacznie się wzbogacą. Siódemka w ich dacie urodzenia przyniesie im w tym roku prawdziwe szczęście.

Ostatnia cyfra w dacie urodzenia, która przyniesie w 2024 roku powodzenie w sprawach finansowych to cyfra 8. Dla osób, które mają ją w dacie urodzenia, rozpoczął się właśnie wyjątkowo korzystny okres. W związku z tym mogą one śmiało podejmować istotne decyzje dotyczące swoich pieniędzy, nawet te bardziej ryzykowne. Nie muszą obawiać się realizacji nawet najbardziej śmiałych planów. Ósemka będzie im sprzyjać tym bardziej, że obecny 2024 rok to – jak już wspomniano – rok o wibracji 8.