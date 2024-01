Kiedy pierwszy nów Księżyca w 2024 roku? Co oznacza?

11 stycznia o godzinie 12:58 nastąpi nów Księżyca w Koziorożcu. Wydarzenie to otwiera tegoroczny kalendarz księżycowy i przygotowuje nas na pierwszą pełnię Księżyca. Będzie miała ona miejsce 25 stycznia i zwana będzie Wilczym Księżycem.

Według astrologów nów Księżyca w Koziorożcu to wyjątkowa data, która może wiele zmienić w naszym życiu. W astrologii nów symbolizuje zawsze początek i zmiany, a także zupełnie nową energię. Nie dziwi w związku z tym, że jest idealnym momentem, aby wydarzyło się coś wyjątkowego.

Nadchodzący nów będzie miał jeszcze większą moc z jednego powodu – będzie pierwszym nowiem w tym roku. W związku z tym – jak twierdzą astrologowie – stanie się dla nas szansą na ostateczne zamknięcie spraw, które miały miejsce w 2023 roku. Dzięki niemu zostawimy za sobą wszystko, co było złe i co zupełnie niepotrzebnie krążyło w naszych myślach. Jeżeli istnieją kwestie, które od dawna zaprzątają naszą głowę, to nów Księżyca w Koziorożcu będzie idealnym czasem na uwolnienie się od nich. Warto skorzystać z tej okazji, aby zapomnieć o przeszłości, szczególnie tej negatywnej i aby całkowicie wejść w nowy rok i skupić się na przyszłości. Dzięki temu będziemy w stanie zmienić na lepsze nasze życie.

Nów Księżyca w Koziorożcu i jego wpływ na znaki zodiaku

Należy zwrócić uwagę na fakt, że chociaż 11 stycznia nastąpi nów Księżyca w znaku Koziorożca to będzie on jednak miał wpływ na wszystkie znaki zodiaku. Każdy z nich, jeśli tylko zechce, może czerpać z niego siłę, cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu.

Cechy te u progu nowego roku mają szczególne znaczenie. Mogą pomóc nam w realizacji naszych postanowień. Jeżeli natomiast do tej pory ich nie mieliśmy, nów Księżyca w Koziorożcu to idealny moment na to, aby je podjąć. Panująca wówczas energia doda nam odwagi i wyposaży w niezbędną siłę.

11 stycznia: Nów Księżyca w Koziorożcu. Co warto zmienić?

Astrologowie uważają, że styczniowy nów Księżyca w Koziorożcu idealny czas, aby na chwilę się zatrzymać w codziennym pędzie i zastanowić nad naszym życiem. Warto w tym momencie pomyśleć o tym, czego tak naprawdę pragniemy i o czym marzymy. Ważne, aby skupić się przede wszystkim na tym, co chcielibyśmy w sobie zmienić i kim się stać. Dobrze będzie przemyśleć szczególnie wszystkie te kwestie, które do tej pory wprowadzały w nasze życie chaos. Nów Księżyca w Koziorożcu sprzyja bowiem również spokojowi i harmonii.

Nasze marzenia – według astrologów – mają szansę się spełnić, a my w końcu będziemy mogli żyć tak, jak tego pragniemy. Dotyczy to wszystkich aspektów naszego życia – zarówno tych związanych ze sprawami osobistymi jak i zawodowymi. W związku z tym to idealny moment, aby zadbać o swoją sylwetkę i przejść na dietę lub pomyśleć o swoim zdrowiu i porzucić zgubne nałogi. To również czas sprzyjający zakończeniu relacji, które wnosiły negatywną energię do naszego życia. Śmiało można też pomyśleć o rozwoju osobistym i podniesieniu kwalifikacji zawodowych.